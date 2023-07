Souire, physique atypique et joie de vivre: Marie-Alix Brabants est le rayon de soleil des tournois d'été

Marie-Alix, comment avez-vous débuté le tennis ?

J’ai débuté à Bastogne, à l’âge de 4 ou 5 ans, avec Pascal Collard. Ma cousine Charlotte Bouzendorff était une très bonne joueuse. Elle m’a offert une raquette et j’ai mordu à l’hameçon. Mes parents m’ont offert des cours particuliers et j’ai vraiment accroché, même si je jouais peu en compétition. Ils étaient restaurateurs, donc ils ne pouvaient pas se libérer pour me conduire à gauche et à droite. J’ai repris à la fin de mes études en Ressources Humaines, avec un titre de championne Namur-Luxembourg en interclubs dames. Et voici deux mois, j’ai accompli mon rêve en passant série B.

Que vous apporte le tennis ?

Déjà, c’est vraiment un chouette sport dont on parle partout. Cela demande une force mentale incroyable pour y briller et on ne peut compter que sur soi. C’est aussi un sport qui demande beaucoup de réflexion, notamment pour analyser les forces et les faiblesses de l’adversaire. Et puis, il y a les rencontres après les matches. Boire un Apérol ou deux sur une terrasse avec son adversaire, ses amis, échanger, découvrir, c’est la vie que j’aime. Je m’entends avec tout le monde, même si j’ai les tricheurs en horreur. Enfin, on les connaît et il y en a très peu.

"Perds vingt kilos si tu veux arriver série B"

Votre morphologie atypique est-elle un handicap ?

Oui, je suis en surpoids. Il faut savoir que je suis née en Inde et que j’ai souffert de malnutrition quand j’étais bébé dans l’orphelinat de Mère Téresa à Calcutta. Je suppose que je compense inconsciemment. Mais je pratique mon sport avec d’autres atouts, comme mon coup droit meurtrier, mon sens du jeu et ma détermination. Dans la vie, il ne faut pas s’arrêter au stéréotype de l’apparence. Il existe beaucoup de richesse dans la personnalité de chacun. J’encourage vraiment les filles à ne pas avoir peur de se lancer dans ce sport merveilleux qu’est le tennis. Je suis comme je suis. Malgré ma morphologie, je joue avec tout le monde, je fais des rencontres enrichissantes. Une fois où l’autre, j’ai pris quelques réflexions en pleine figure comme quand mon adversaire m’a sorti que "si je voulais arriver série B, j’avais intérêt à perdre vingt kilos" ou une autre qui m’a dit "que vu mon poids, elle n’aurait pas de difficulté à me battre en me faisant courir." Cela m’a motivé. Au final, je l’ai fait courir et je l’ai battue. Ce n’est jamais très méchant et je suis très fière quand on me félicite en me disant que j’étais la meilleure malgré mon physique.

Vous avez été adoptée et avez grandi dans un village situé à des milliers de kilomètres de Calcutta. Comment vivez-vous cette situation ?

Vous savez, le monde va tellement mal… J’ai deux frères dans la même situation que moi, un Colombien et un Thaïlandais. Je mesure tous les jours la chance qui est la nôtre. Je me passionne pour tous les domaines qui touchent à l’adoption. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.