Ils étaient 201 samedi sur la neuvième manche du BH Kid’s Challenge (U9 à U15) et 175 dimanche sur la sixième et ultime Wallonia Cup. "L’École VTT Haute-Ardenne avait déjà organisé 2 G-Skin, mais les deux courses de ce week-end étaient une première, note Nicolas Rome, président formateur du club et par ailleurs fraîchement diplômé en Éducation physique. Cela nous tenait à cœur d’organiser de combiner les deux, car l’EVHA forme les jeunes de tous âges. Une trentaine de nos 90 membres ont roulé. Pour beaucoup, il s’agissait d’une première. Certains ont abandonné, mais cela n’a aucune importance. On ne leur met jamais de pression. Libre à chacun de faire des courses ou pas. S’ils en font, notre but est juste qu’ils se forgent une expérience et un caractère, en prenant du plaisir."

L’EVHA ne compte pas en rester là. "Les commissaires ont émis des retours très positifs lors du débriefing d’après course, sourit Nicolas Rome. Nous proposerons sans doute une épreuve d’un autre niveau encore en 2024. Je n’en dirai pas plus à ce stade. Je dirai simplement qu’il ne s’agira pas des championnats de Belgique. Attention, nous pourrions les organiser sans soucis, mais l’aspect financier n’est pas négligeable. Nous n’avons pas envie de nous projeter pour le moment. La priorité reste l’école, et de faire profiter les jeunes des rentrées de nos organisations."

Mais avant de penser à l’année prochaine, Nicolas Rome et Maxime Legrand, les messieurs circuits de la Baraque Fraiture qui pendant une semaine ont tendu 11 km de rue balise, placé 180 barrières et enfoncé 230 piquets, sortiront encore des traces géniales le 30 juillet, lors leur troisième G-Skin.

Et les deux hommes, en compagnie des trois autres moniteurs brevetés et des autres encadrants, dont des parents de l’EVHA, continueront à encadrer sans relâche leurs élèves.

"Nous avons eu un peu peur au début, en voyant que leur nombre explosait, note Nicolas Rome. Mais il n’a jamais été question de fixer une de membres. Nous ne fermerons jamais la porte à un jeune désireux de découvrir le VTT." Et c’est évidemment tant mieux !

Notons que la durée de l’ensemble des courses a été réduite en raison de la chaleur, conformément à une décision de la fédération. Et si on craignait des orages, il n’en a rien été. Le peloton de la dernière course, en l’occurrence les élites et masters, a cependant eu droit à une drache nationale… qui a fait le plus grand bien aux organismes.