Les hommes de Philippe Petit se retrouvent, ce jeudi soir, pour une séance plutôt calme avant une journée team building, samedi, du côté de Chiny. "Course d’orientation et kayak sont au menu de la journée avant un retour à Meix pour un barbecue de fin de journée, commente Philippe Petit, l’entraîneur des Méchois. À partir de lundi, on se verra quatre fois par semaine avec trois séances et une rencontre au menu hebdomadaire. Nous jouerons le 26 juillet à Canach, le 1er août contre Florenville et face à Chaumont le 10 août."

Meix-devant-Virton entrera en Coupe de Belgique le 6 août, face à Arlon ou Libramont.

Contrairement à la saison dernière où Meix-devant-Virton était monté via le tour final interprovincial terminant donc début juin, les joueurs méchois ont cette fois eu davantage de repos.

"Ils ont reçu un programme individuel, mais je ne me fais pas d’inquiétude, mes joueurs font du tennis, des tournois de sixte, certains adorent courir, note Philippe Petit. Quoi qu’il en soit, nous allons durcir cette préparation par rapport à celle de l’an dernier. Pierre Gomrée, notre préparateur physique, avait remarqué comme moi qu’il y avait des moments où nous étions moins bien. Le travail sera donc plus intense pour mieux tenir la distance."

Philippe Petit enregistre les arrivées de Loan Wérard, Thomas Herman, Lucas Hubert, Antoine Déom et Quentin Thomas.

"Je suis satisfait de ce recrutement, on ne cherche plus personne sauf si une bonne opportunité se présente d’ici fin août. Pour le moment, je peux compter sur un groupe au complet, sans blessure", conclut Philippe Petit.