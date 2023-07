Chloé Herbiet désormais toute proche de Véronique Collard

On n’arrête plus Chloé Herbiet. La Marchoise du club de Waremme a encore très nettement amélioré sa meilleure performance sur 5000 m mercredi soir, au cours du meeting international de la province de Liège. Dans une course qui a été remportée par l’Ethiopienne Aynadis Mebrit en 14.45.70, la Famennoise a pris la 12e place et bouclé l’épreuve avec un chrono de 15.42.68. Elle améliore ainsi de près de 16 secondes son précédent record personnel, établi à Karlsruhe le 20 mai. Mais elle reste néanmoins en 2e position dans la hiérarchie belge 2023, derrière Lisa Rooms (15.26.27) et devant Juliette Thomas (16.09.42).