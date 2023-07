Bodart et Lepère se contentent du podium sur la place bertrigeoise

Chez les hommes, rapidement, le Messin Schild, l’Ukrainien Kravchenko et le local Robin Bodart vont s’extirper du lot. Bodart et l’Ukrainien commencent leur concours à 4m95. La barre à 5m05 est effacée de concert. L’Ukrainien fait l’impasse à 5m15. Il sera le seul à réussir 5m25 à son premier saut. Bodart, dont la meilleur perf extérieure est de 5m35, échouera. Comme le Messin qui a égalé à Bertrix son record (5m15). En confiance, Kravchenko tentera de battre son record de 5m40 mais il échouera face à une barre à 5m45. Notons que Kravchenko, comme d’autres, étaient ravis de l’ambiance et de la qualité de la piste. Ils ont déjà promis de revenir lors d’une prochaine édition.

Bodart veut l’argent au National

Ce résultat est une légère déception pour Robin Bodart quand on sait que son dernier essai a été annulé par un effleurement de la barre par le poignet alors que cette dernière était passée…

"J’ai sauté mercredi à Naimette en franchissant 5m12. Je fais mieux aujourd’hui mais je râle un peu d’échouer d’un fil à mon troisième saut, avouait Robin Bodart. Il a fallu, comme la veille, composer avec ce vent perturbant et une piste assez sautillante qui ne me sied pas. Un podium de perche à 5m15 et 5m25, c’est assez rare en Belgique. Mon prochain objectif, ce sont les championnats de Belgique à Bruges le samedi 29 juillet où je tenterai de décrocher l’argent derrière l’intouchable Broeders. Le dimanche, je m’alignerai aussi sur la longueur. Les études ? Je viens de terminer mon master en géographie à Louvain ainsi que mon agrégation pour enseigner. À la rentrée, j’enseignerai à Wavre où il me reste encore à trouver une colocation."

Pas d’inquiétude pour Lepère

Moins de vent pour le concours des dames où trois concurrentes vont se disputer la victoire. Au final, la jeune scolaire première année Camille Joosten qui s’impose. Elle efface une barre à 3m90 et égale son record personnel. Impressionnant pour cette prometteuse gamine qui culmine à 1m50.

Lola Lepère, elle, s’arrêtera à 3m95 et manquera ses trois essais à 4m05. Ce qui n’inquiétera nullement son coach stabulois Boulanger qui désire la voir arriver au pic de forme pour Jérusalem le 7 août. Ce samedi, celle qui débutera des études en comptabilité à Arlon dès septembre, participe aux championnats de France des – de 20 ans à Chateauroux avec son club des Ardennes françaises, le CRAG.

Notons que le concours a été remporté par Clara Rentz, de Leverkusen, qui a franchi une barre à 4 m 15.