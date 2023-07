Martin Pierard est passé de non classé à série B en deux ans

Ce dernier dimanche, il a inscrit son nom au tournoi d’Arlon en battant successivement quatre joueurs classés mieux que lui, alors qu’il étrenne à peine son nouveau classement de B + 4/6. Exit Kevin Hoorens, Milo François, Michel Fonck et Clément Schmitz qui ont tous mordu la poussière devant la variété du jeu offert par leur adversaire, où les trajectoires ultra-bombées qui remontent haut dessus de la tête alternent avec des petits slices qui rebondissent à peine. Et inutile d’espérer l’emmener sur le terrain de la condition physique, le coach sportif se soigne comme un pro dans son cabinet de Bridel (Grand-Duché).

"Le tennis de table développe des qualités tactiques qui sont similaires à celles du tennis, commente Martin. Comme j’ai toujours pu compter sur un bon mental et sur une super condition physique, je dispose de trois atouts qui compensent mon manque de technique. Il y a deux ans au tournoi d’Halanzy, j’avais dit à mon papa que je voudrais être série B en quatre ans. Comme il ne m’a fallu que deux ans pour y arriver, je me fixe maintenant un nouvel objectif, celui de monter B négatif. Je ne m’entraîne pas beaucoup. Je crois qu’il va falloir que je trouve quelqu’un pour corriger mon service, qui est mon véritable point faible."

Le tennis doit rester un plaisir

Pas question cependant pour l’Arlonais de s’inscrire dans une démarche où il consacrerait tous ses hobbys au tennis. "Mon métier me passionne, s’enthousiasme le coach. Je veux continuellement apprendre, m’améliorer. Je lis beaucoup sur tous les sujets qui le composent. J’aime aussi m’entretenir et être le plus performant possible. Il n’est pas question de lâcher cela pour augmenter mes entraînements de tennis. J’ai arrêté le tennis de table parce que je me rendais compte que je ne pouvais plus progresser sans augmenter considérablement la fréquence de mes séances d’entraînement. J’ai l’impression qu’au tennis, j’ai une marge de progression que je peux combler sans devoir m’astreindre à un entraînement de forcéné. Je vais m’offrir dix jours de vacances et je rejouerai quelques tournois en août, voire en septembre."