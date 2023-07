Les deux frères De Lie se retrouveront sur la même ligne de départ le 22 juillet prochain, à Huy. Axel De Lie figure en effet dans la sélection des pros chez Lotto Dstny pour le Tour de Wallonie.

"J’espère vraiment aider Arnaud à gommer sa déception de Dunkerque, confie ce dernier. Sur papier, les deux premières étapes (NDLR: arrivées à Hamoir et à Walcourt) doivent lui convenir. Brent Van Moer devrait être notre leader pour le général. Mais on verra la situation de chacun au soir du chrono, avant l’étape reine finale. En ce qui me concerne, ma mission est déjà toute tracée: assurer le train du peloton."

Axel sait aussi qu’il va s’attaquer à un défi inédit, un chrono de 33 km à Mons (4e étape) et espère surtout avoir conservé suffisamment d’énergie pour soutenir ses leaders lors de l’ultime journée entre Banneux et Aubel, avec ses huit ascensions répertoriées.

Le Danemark avec Ewan

Dans la foulée, l’aîné de la fratrie devait participer au Tour de Namur. Eh bien, non ! Sauf revirement de dernière minute, Axel ne sera pas au départ de Bièvre le 2 août prochain. Pour la simple et bonne raison qu’il figure dans la sélection Lotto pour le Tour du Danemark (NDLR ; du 15 au 19 août) aux côtés de Caleb Ewan. "Trois Tours avec les pros, c’est cool, lâche Axel. Certes, n’étant plus U23, je ne peux accompagner les espoirs sur les courses qui leur sont réservées, mais d’un autre côté, ça veut quand même dire que le staff est satisfait de mes services." En tout cas, le coureur n’a pas ménagé ses peines lors des neuf jours passés dans les Vosges avec deux sorties de plus de six heures et des ascensions à répétition dont le Grand Ballon ou le Haag.

En toute modestie, Axel De Lie mesure le chemin parcouru en quelques mois, un laps de temps suffisant pour passer des compétitions avec les masters à des courses du top chez les professionnels.

Reste maintenant l’espoir de franchir l’ultime marche: celle qui mène du team Lotto Dstny Development au team Procontinental. Axel dispose encore de la saison 2024 pour y parvenir. Mais quoi qu’il advienne, personne ne pourra lui enlever tous ses moments magiques.