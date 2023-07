Après l'Euro, Marine Moulin se verrait bien briller aux Mondiaux de triathlon

Dans tous les cas, la saison 2023 de la jeune fille de 23 ans est déjà réussie. "C’est vrai qu’avec le titre européen, c’est une belle année, souffle celle qui a débuté le triathlon voici deux ans seulement. Maintenant, j’ai encore des ambitions pour cette saison. Je vais participer aux championnats de Belgique de duathlon en octobre prochain et j’aimerais bien performer. Alors oui, la saison est déjà réussie, mais elle n’est pas encore finie. Ce que je préfère entre un bon résultat à Hambourg ou un bon résultat au National de duathlon ? C’est une question piège. J’ai quand même davantage d’ambition au championnat de Belgique, mais comme je l’ai dit, je veux être satisfaite des Mondiaux…"

Une session réussie

Rentrée du championnat d’Europe début juin, Marine Moulin a enchaîné avec sa session d’examens. Alors, a-t-elle pu préparer l’échéance de Hambourg convenablement ? "La préparation pour le championnat d’Europe servait aussi de préparation pour les Mondiaux, glisse Marine Moulin. Pendant le blocus, j’ai su combiner les deux sans trop de soucis. J’étais même davantage concernée par les entraînements que par mes cours (rires) . J’ai quand même eu un petit contrecoup après le titre à l’Euro, mais au final, j’ai bien digéré le tout et j’ai réussi ma session, donc, c’était parfait."

Adepte de l’entraînement, Marine Moulin a légèrement modifié sa manière de se préparer depuis quelque temps. "J’ai un peu diminué ma charge de course, car c’est la discipline que je dois le moins travailler, dit la jeune fille. J’ai surtout tenté d’augmenter les séances de natation. Là, je parviens à aller nager quatre ou cinq fois par semaine. Vous ajoutez trois ou quatre sorties à vélo, autant de sorties à pied et vous avez une semaine classique. Mais là, en rentrant de Hambourg, je vais quand même prendre deux semaines de repos."

Merci l’école

On l’a dit, Marine Moulin a débuté le triathlon sur le tard. "Cela fait deux ans pour voir large, précise-t-elle. Dans le cadre de mes études d’éducation physique à Louvain, j’ai dû prendre une option et j’ai choisi l’option triathlon. Je m’étais toujours dit que je me mettrais à cette discipline un peu plus tard. Là, c’était l’occasion. Et après mon année, j’ai continué. Car cela aurait été dommage de s’y mettre pendant un an et de tout arrêter."

Et Marine Moulin n’a donc pas tardé à réaliser des performances XXL. De quoi lui donner des regrets de ne pas avoir débuté plus tôt ? "Oui et non. Avant, je pratiquais l’athlétisme et je prenais beaucoup de plaisir. Maintenant, si j’avais débuté plus tôt, j’aurais un meilleur niveau. Surtout en natation où la technique a un rôle très important."