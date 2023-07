Premier titre vétérans pour Bertrix et Steve Tadic

Martin Pierard, star du tournoi du RTC Arlon

Les Tops 100 belges de la province n’étaient pas sur les tournois de cette semaine. Louis Van Herck s’entraîne dans un nouvel environnement à Bruxelles et va se lancer ce mardi dans une longue période de compétitions avec le double au 25 000 $ d’Esch-sur-Alzette et le cinq étoiles de La Louvière, Louis Herman se ressource en vacances et le Libramontois Yannick Vandenbulcke va vivre bientôt les joies d’une deuxième paternité. Dans les tournois du Belgian Circuit, outre la belle victoire de l’éternelle Maud Pierard à Ciney, on retiendra que le quatuor des gars en forme de cette année, Thibault Dorval, Gauthier Martin, Ugo Jacquet et Bryan Moïse, confirme de semaine en semaine. On va peut-être pouvoir y ajouter le Chestrolais Maxim Crombez qui réalise une super saison.

Dans les tournois régionaux Thibault Meulemans s’est imposé en messieurs 2 au RTC Arlon, confirmant ses possibilités, mais il devra se montrer plus régulier dans la deuxième partie de la saison. L’exploit est venu du tableau des messieurs 3, où l’Arlonais Martin Pierard (aucun lien de parenté avec Maud), ancien pongiste de bon niveau qui s’est mis sérieusement au tennis il y a deux ans, a tout bousculé sur son passage en éliminant coup sur coup quatre joueurs classés B + 2/6, un classement supérieur au sien. Cette semaine, on suivra particulièrement le tournoi de Barvaux qui organise le premier tournoi Belgian Circuit de son histoire.