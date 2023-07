Nouvel adjoint d’Hespérange, Mehdi El Alaoui continue son rêve européen

Ce mardi matin, Mehdi El Alaoui et le reste du groupe ont pris l’avion pour Bratislava afin de disputer le match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Un adversaire qui s’annonce coriace pour les derniers champions grand-ducaux. "Au tirage au sort, nous craignions Bratislava et Qarabag. D’autres équipes paraissaient plus abordables, mais nous devrons faire avec, raconte Mehdi El Alaoui. Nous avons analysé notre adversaire, c’est du costaud. Ce qui est bien, c’est que le championnat n’a pas encore repris en Slovaquie. C’est comme chez nous. Nous aurions pu tomber contre une équipe qui était déjà dans un bon rythme. Ici, ce ne sera pas le cas. Le match retour à la maison ? Maintenant que la règle du but à l’extérieur n’existe plus, cela a un peu moins d’impact même si, d’un point de vue psychologique, cela a une certaine importance. Enfin, nous ne jouerons pas dans notre stade puisque le match se jouera au stade national. L’objectif de mercredi ? Livrer un bon match et garder toutes nos chances pour le match retour."

En cas de qualification, Hespérange affrontera le vainqueur du duel entre Urartu (Arménie) et Mostar (Bosnie). "Un deuxième tour qui semble plus accessible, confie Mehdi El Alaoui. Mais il faudra d’abord sortir Bratislava. Si nous sommes éliminés, nous serons reversés au deuxième tour qualificatif pour la Conférence League. Nous aimerions jouer les poules d’une Coupe d’Europe, comme Dudelange avait pu le faire par le passé. Maintenant, nous savons aussi que tout dépend du tirage au sort."

Des offres pour devenir T1

Après trois saisons à Dudelange, Mehdi El Alaoui a donc suivi Carlos Fangueiro à Hespérange. "Dudelange a été très correct avec nous. Le club a confié que le budget serait revu à la baisse et qu’il serait donc compliqué de se battre pour le titre. Nous, nous souhaitions avoir une équipe capable d’être championne. Par rapport aux situations actuelles, Hespérange est donc un pas en avant."

À Hespérange, Mehdi El Alaoui va travailler sous les ordres de Flavio Becca. "Nous étions arrivés à Dudelange l’année où il était parti, se souvient l’Arlonais. Plus de pression qu’à Dudelange ? Oui. Cette année, le titre, c’est l’objectif minimum. À côté, nous tenterons de briller en Europe."

Habitué au poste de T2 depuis quelques années désormais, Mehdi El Alaoui aurait pu devenir T1 cet été. "Comme l’an dernier, j’ai eu deux ou trois touches. Mais ici, j’ai l’occasion de travailler dans un club qui est dans une bonne dynamique, qui joue des préliminaires de Coupe d’Europe et qui se bat pour des titres. D’un point de vue humain ou professionnel, ce sont de superbes expériences. Pour l’instant, je prends tout ce qu’il y a à prendre. Cette année, je serai davantage sur le terrain, en me concentrant notamment sur les solutions tactiques. Mon boulot ? Je continue à bosser dans la finance avec un contrat à temps partiel. J’ai de la chance d’avoir des employeurs très conciliants. Ils me permettent d’aménager mes horaires selon les stages ou les matches européens. Je sais que ce ne serait pas le cas dans beaucoup d’autres boîtes. Chez mes précédents employeurs, cela aurait été impossible par exemple."