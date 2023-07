Après 25 ans chez Wanty, Jean-Marc Rossignol passe désormais à la FCWB

Oui, en quelque sorte, c’est un retour aux sources, à 57 ans. Mais un retour contraint et forcé puisque j’ai perdu mon poste de directeur sportif chez Intermarché Circus Wanty. Fin de saison dernière, Aike Visbeek (NDLR: manager de la performance) m’a signifié ma mise à l’écart.

Pour quelles raisons ?

Parce que j’étais dans l’impossibilité de me consacrer à 100 % pour l’équipe, étant donné que j’ai toujours conservé mon poste d’enseignant à l’institut Saint-Charles de Péruwelz. On m’a bien proposé d’autres missions dans l’équipe. Par deux fois, j’ai officié comme chauffeur pour les VIP, mais cela ne m’emballe pas.

On vous sent encore très amer. Vous n’avez pas digéré la pilule ?

Pas vraiment. Ce métier, je l’exerçais par passion. Et puis surtout, là, d’un seul coup, on m’enlevait mon bébé, même si je n’étais pas un décideur au sein du team. Cela faisait vingt-cinq ans que j’accompagnais cette équipe. Qui plus est une équipe dont je reste tout de même un pionnier puisque ses premiers pas remontent au VC Ath que j’ai créé avec Yves Lessens. À l’instar de l’équipe qui a vraiment grandi avec l’arrivée de Jean-François Bourlart (NDLR: toujours manager de l’équipe) en 2001, j’ai suivi toutes les formations nécessaires, ce qui m’a permis d’enregistrer plus de trente victoires aux côtés de nos professionnels. Avec le recul, je me dis encore que je méritais tout de même un peu plus de reconnaissance. Mais en 2023, je pense aussi que ça n’existe plus.

Vous suivez tout de même encore les prestations de vos anciens protégés ? Quel jugement portez-vous sur ce cru 2023 ?

Je vais être dur, mais j’ai peur que l’équipe ne perde son âme. L’esprit "big family", c’est fini. Le staff est devenu trop cosmopolite. Pour ce qui est des coureurs, tout a été construit autour de Biniam Girmay, mais c’est peut-être un cadeau empoisonné. Biniam doit encore grandir. Par contre, je dois féliciter les responsables pour leur politique en matière de recrutement des jeunes. Il y a du talent chez eux.

"Arnaud De Lie, une mine d’or pour la fédération"

Vous parlez des jeunes. Cela vous concerne donc au premier degré avec votre nouvelle mission, celle de directeur sportif fédéral ?

Je suis très content de travailler en compagnie de Ludovic Draux. On sent surtout que les choses bougent à la FCWB avec l’engagement de personnes qui vont sur le terrain.

Ces sélections wallonnes sont-elles vues d’un bon œil par les clubs ? Ceux-ci peuvent s’estimer lésés en étant privés de leurs meilleurs éléments lors certaines épreuves…

Il n’y a pas la moindre concurrence. Bien au contraire. Je pense que les clubs sont satisfaits de voir certains de leurs éléments engagés dans des épreuves auxquelles ils n’auraient pu participer. C’est le cas par exemple avec ce Tour de Slovaquie. Qui plus est, avec cette structure, les coureurs disposent d’un matériel au top ; ils sont accompagnés d’un staff expérimenté. Ils sont chouchoutés comme des pros. Comme cela se passe également en VTT ou en BMX, le cyclisme wallon a tout à gagner avec de telles structures.

Pas un seul élément du Sud au Tour de France cette année Envisagez-vous l’avenir du cyclisme wallon avec optimisme ?

Sincèrement, je suis agréablement surpris par la qualité du vivier actuel, notamment chez les cadets avec des éléments comme Lucien Dandoit, Édouard Claisse, Émil Siegers notamment… Je pense aussi que l’on mesurera bientôt l’impact d’un Arnaud De Lie en Luxembourg. En matière d’émulation, un champion comme lui, c’est une mine d’or pour la fédération.