Quatre séances par semaine à Gouvy: "Ne pas refaire les erreurs du passé"

Robin Gillard, lui, reprendra légèrement ce lundi. Blessé en fin de saison dernière, le défenseur central peut reprendre la course à partir de cette semaine. Mais une chose est certaine, les Nordistes ne vont pas chômer cet été. Au menu de cette semaine, quatre séances. Avec au programme, test VMA, sprint et de la tactique en possession et perte de balle. "Nous aurons quatre séances et un match (NDLR: un premier match est prévu dimanche face à Erezée), raconte le nouveau mentor de Gouvy. Et ce sera pareil jusqu’à la reprise du championnat. Le programme est très chargé ? Je pense que je dois aussi me référer à ce que les dirigeants m’ont dit. Lorsque Gouvy est monté pour la première fois en D3, les joueurs étaient assez décontractés, avec deux entraînements par semaine. Ils s’en sont mordu les doigts en début de championnat. Moi, je veux éviter cela, d’autant plus qu’on sait que la saison sera compliquée. Donc, autant mettre toutes les chances de notre côté."

On l’a compris, le style Alain Colomberotto est relativement différent de celui de Christophe Bertels. "Mais je ne vais certainement pas tout révolutionner, prévient l’ancien coach d’Ougrée. Christophe a réalisé du très bon boulot, il a su adapter sa philosophie de jeu à son groupe. Nous savons que pour bien marcher en D3, il faudra faire preuve de solidité défensive. Or, je pense justement qu’il s’agissait d’une des grandes forces de l’équipe la saison dernière."

Il aurait voulu garder Théo Scheid

Au niveau du mercato, après le départ de Théo Scheid, Alain Colomberotto souhaite un deuxième gardien dans son groupe. "Il en faut un, prévient directement l’intéressé. Le 26 juin, en m’annonçant qu’il était en contact avec Longlier, Théo m’a mis dans une situation compliquée. S’il part et que Gilles Regnier se blesse, on m’aurait demandé pourquoi l’avoir laissé partir. S’il avait été deuxième derrière Gilles toute la saison, on m’aurait demandé pourquoi l’avoir gardé. J’étais un peu pris au piège. Si cela ne tenait qu’à moi, il restait. Maintenant, je n’étais pas présent la saison dernière au sein du club. Je me suis donc rangé derrière la position du comité. Et je fais confiance à Laurent Amory et au reste du comité pour trouver un nouveau gardien. Je participe également aux recherches. Si nous trouvons, ce sera parfait. Si nous ne trouvons pas, nous croiserons les doigts pour qu’il n’arrive rien de fâcheux à Gilles."