Dans les hauts faits d’armes de l’histoire du Tour de France figure sa victoire au sommet du Galibier en 2011.

. ©BELGA

"Je n’étais pas satisfait de ma prestation jusque-là, dit-il. C’était un rêve de gagner sur le plus haut point du Tour de France. Le plan était de partir de loin et mettre le peloton dans une situation de panique. Mais les équipiers n’allaient pas pouvoir me suivre quand je sortirais. Il fallait donc qu’ils soient déjà devant lorsque je m’extrairais du peloton. Plan concrétisé puisque Maxime Monfort et Joost Posthuma figuraient dans l’échappée du matin quand je suis parti à 65 km de l’arrivée. Je suis revenu sur Maxime qui m’a attendu et a alors joué un rôle très important. Cadel Evans a cependant gardé la tête froide et est revenu à son rythme. Je n’ai pas pris le maillot jaune ce jour-là bien que j’aie gagné en solitaire. J’ai dû attendre une journée de plus pour le Jaune. J’ai remporté l’étape, mais Maxime et mes autres équipiers aussi. Sans Maxime Monfort, il n’y a pas cet écart. Souvent, par crainte, le coureur attend lorsqu’il y a encore du col à venir. Mais si on n’anticipe pas, on fait du surplace. Comme dans la vie. Il faut non pas avoir de la chance, mais ne pas avoir de la malchance."

Andy Schleck a perdu ce tour pour 94 secondes. Lesquelles ? "Tout le monde dit que j’ai perdu ce Tour dans le contre-la-montre. Mais en réalité, je l’ai perdu dans la descente à Gap. Cette année-là, j’étais marqué mentalement et perturbé par la chute mortelle de Wouter Weylandt au Giro et j’ai préféré perdre du temps que prendre des risques. Je n’ai jamais récupéré ces secondes. Elles me manquaient à Paris. Par ailleurs, à l’analyse, nous avons commis une autre erreur. Notre équipe a commencé à rouler trop tôt pour revenir sur l’échappée. Si Posthuma avait encore été dans le groupe au Lautaret, cela aurait constitué une grande différence à la fin de la journée. S’il bascule avec Maxime au-dessus de l’Izoard, ça change tout. Mais un Tour de France, ce n’est pas un match de foot avec deux équipes et une qui gagne. Il y a 180 coureurs avec de l’ambition, 4000 virages, 80 000 m de dénivelé. La route n’est pas un stade."

"J’ai été victime du dopage"

Andy Schleck vainqueur du Tour 2010 n’a pas pu sabrer le champagne à l’arrivée sur les Champs-Élysées, ni lever les bras au ciel. C’est l’Espagnol Alberto Contador qui a pris la lumière avant d’être déclassé deux ans plus tard pour dopage au Clenbuterol. Andy Schleck n’éprouve pas vraiment de regrets par rapport à la situation. "Non, parce que j’avais aucune emprise sur ça. Rien n’est de ma faute. Et puis, j’ai vécu autre chose, le maillot et la coupe à l’Élysée avec le président de la république. Même si bien sûr j’aurais préféré fêter cela sur le podium le soir de l’étape finale." Le Grand-Ducal ne s’épanche pas sur les méfaits du dopage dans le peloton. Il fait simplement remarquer qu’il en a été victime. "Il faut quand même reconnaître que lorsque j’ai signé mon contrat, je ne l’ai pas fait comme vainqueur du Tour mais comme deuxième. Cela va du simple au double dans la rémunération. Pareil pour le Giro 2007 que je termine à la deuxième place. J’ai eu le sentiment d’avoir été volé quand j’ai lu que le vainqueur Di Luca a reconnu dans son livre s’être dopé lors de cette édition."