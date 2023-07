Aline Zéler, coach de l’EFA Manhay

Aline Zéler veut apporter son expérience aux joueuses manhaydoises. "Je veux qu’elles apprennent des choses pendant un an, poursuit-elle. Je vais devoir m’adapter au groupe, bien sûr. Manhay évoluait cette année en D2 et il y a donc de la qualité. On évoluera donc cette fois en P1 liégeoise avec l’ambition de jouer le coup dans une série relevée. Que ce soit en Super League ou en P1, l’objectif reste toujours le même pour moi: gagner. Manhay c’est un club familial avec un rapprochement qui semble à présent possible avec le club des hommes. Nous pourrons déjà compter sur des infrastructures de qualité pour travailler. J’espère que l’on pourra encore recruter quelques joueuses motivées."

Aline Zéler voudra aussi s’appuyer sur sa nouvelle expérience de teqball (du football sur table). "Cela permet de soigner la technique, annonce-t-elle. Je vais également organiser des entraînements de teqball tous les lundis soir."

Une recrue de choix donc pour les Nordistes.