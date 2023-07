Virton: la nouvelle direction ne veut pas négliger l’identité gaumaise

Certes, les précédentes expériences vécues par deux autres clubs luxembourgeois, Durbuy et Givry, passés, temporairement ou pas, aux mains d’investisseurs étrangers, ne sont pas de nature à rassurer. Pas plus d’ailleurs que la gestion chaotique d’un Flavio Becca, autre investisseur étranger, dont les immenses moyens auraient dû permettre au matricule 200 d’aller côtoyer l’élite du football belge plutôt que de finir deux fois de suite sur le dernier siège du classement en Challenger Pro League.

On accordera cependant à ses successeurs le crédit que leurs premières démarches méritent. Car si ceux-ci n’ont pas encore communiqué avec précision sur leurs intentions, les premiers bruits de couloir, les premières confidences indiquent qu’ils ne veulent pas faire du club phare de notre province un simple projet parisien délocalisé en Gaume.

Selon nos sources, ils multiplient en effet les démarches qui pourraient rendre à l’Excelsior une partie de son identité (laquelle, il faut bien l’admettre, s’est progressivement étiolée au fil des dernières saisons). Ils auraient ainsi programmé plusieurs rendez-vous avec quelques-uns des fidèles serviteurs du club qui pourraient à nouveau apporter leur expérience dans une bonne (et plus sage) gestion au quotidien, après avoir été écartés progressivement du projet Becca. Et espèrent aussi associer à leur projet (qui comprend la progressive remise sur pied d’une académie) un maximum de sponsors de la région.

La D1B ? Pas optimiste

Côté joueurs, ils comptent manifestement sur Timothy Martin et Thibaut Lesquoy, les "régionaux de l’étape", pour assurer une efficace transition et sont aussi occupés à sonder le marché belge pour opérer une partie de leur recrutement. Sans garantie de réussite cependant dès lors que leur budget est plus réduit que celui de Becca et que les footballeurs belges de ce niveau se montrent généralement plus gourmands que leurs vis-à-vis d’outre-Quiévrain.

On pourra certainement se faire une première idée à ce sujet d’ici quelques jours puisque la troupe à N’Golo Kanté a prévu une reprise des entraînements pour la mi-juillet. Rappelons que la première journée en championnat de Nationale 1 est programmée au 30 août. Et que c’est bien pour ce niveau que la nouvelle direction prépare une équipe. Car si les procédures judiciaires sont toujours en cours (et toujours financées, semble-t-il, par Flavio Becca) pour remettre en question la licence accordée à Lommel en D1 B, les nouveaux décideurs virtonais ne croient guère à une issue positive dans ce dossier.

Et après tout, si c’est pour sagement reconstruire, autant le faire à un échelon moins exigeant sur tous les plans