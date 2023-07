Nous avons passé une journée dans la roue d’Andy Schleck au Tour

Miné et diminué par des soucis au genou qui ont nécessité des opérations, Andy Schleck a pris sa retraite à 30 ans. "Retraite, un mot que je n’aime pas, car oui, je gagnais ma vie, mais je ne travaillais pas, précise-t-il. Quitter son sport professionnel est une étape compliquée dans la vie, car il faut se retrouver une identité. C’est la raison pour laquelle je dis que c’est plus aisé à 30 qu’à 40 ans. Les gens pensent que lorsque tu as gagné le Tour de France, ta vie est faite. Pas du tout. Je dois aussi travailler pour assurer financièrement. J’ai donc ouvert un magasin de cycles en 2016. Aujourd’hui, nous sommes dix-huit à y travailler à Hespérange et à côté de Trêves, mais côté luxembourgeois. Nous avons aussi ouvert un restaurant, une brasserie et je suis associé dans une Start Up dont l’activité est la réduction d’émission de CO2."

"Revenir dans le cyclisme pourrait m’intéresser"

Sur le Tour, Andy devise avec Philippe Gilbert, Alberto Contador et tellement d’autres connaissances. S’il explique lui-même être sorti de cette bulle, il y retourne avec plaisir. "Je ne suis pas ici par obligation de travail, mais par passion et besoin de me replonger dans ce milieu", convient-il.

Pourrait-il un jour y revenir ? "Ça commence vraiment à m’intéresser, avoue-t-il. Sans forfanterie, je pense pouvoir apporter une valeur ajoutée, eu égard à mon expérience, à la gestion de la pression, d’un maillot distinctif. Cela dit, je me vois davantage dans la formation de jeunes, même si en plus d’être directeur sportif, on y est aussi entraîneur, psychologue, assistant social. Il me faudrait alors effectuer des choix dans les activités."

Même s’il mise parfois sur un humour un rien provocateur, Andy Schleck tire des leçons de vie de son passage dans le milieu du vélo. Il dit sa gratitude au monde du vélo. Un monde qui a changé.

"On doit toujours pédaler le plus fort pour gagner. Mais le matériel a beaucoup évolué, l’argent est bien plus présent au contraire de l’ambiance. C’est le prix à payer pour gagner tout cet argent. Les premiers d’aujourd’hui ne roulent pas plus vite que nous. Mais le dernier roule bien plus fort qu’à notre époque. La densité de vainqueurs potentiels est plus importante."