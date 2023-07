Par contre, Pierre-Antoine François sera présent à la reprise. Il a hésité plusieurs semaines entre Givry et Marloie, mais a privilégié le défi sportif. "Et bonne nouvelle, alors qu’on craignait une blessure plus grave au genou, tout va bien, dit-il. Je suis allé voir un spécialiste, il a dit que le ménisque était enflammé, rien de plus. Je vais donc reprendre avec Marloie, et plein d’ambition."

Une nouvelle qui a fait plaisir à Frédéric Jacquemart. Le mentor de Marloie n’a jamais caché son envie de conserver l’ancien latéral de Givry. "Pierre-Antoine était dans une réflexion globale, raconte-t-il. Je suis satisfait qu’il soit resté car pour nous, c’est un sacré renfort. Il est polyvalent et c’est un profil que j’aime bien. Le mercato est-il terminé ? Oui. Si Pierre-Antoine avait décidé de s’en aller, nous aurions regardé pour enregistrer encore une arrivée, mais comme il reste, ce n’est pas nécessaire."

Après un premier entraînement ce lundi soir, Marloie ne tardera pas à disputer son premier amical. "Nous jouons mardi à Beauraing, précise encore Frédéric Jacquemart . La semaine suivante, nous tournoi triangulaire avec Loyers et Grand-Leez." Des amicaux face à Rochefort (A et B), Libramont, Ciney ou encore Chevetogne sont aussi au menu. Tout comme un week-end de stage à Houffalize les 28 et 29 juillet.