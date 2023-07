On le sait, si le règlement indique qu’un club doit rester au moins deux ans dans les mêmes infrastructures et au même siège social, Durbuy estime être victime d’un cas de force majeur. Pour rappel, la ville de Marche-en-Famenne a décidé de ne plus louer ses installations au club durbuysien.

Le CP avait pris la décision de ne pas inscrire Durbuy en P1. Le club a fait appel au COSU qui va devoir prendre une décision.

Mais le Comité Supérieur s’est tourné vers le Comité Provincial, afin d’obtenir des éclaircissements. Nous avons pris contact avec Gaspar Navez, qui présidait la séance.

"Mais tant qu’une décision n’a pas été prise, je ne peux pas faire de commentaire, confie l’intéressé, avocat de profession et juriste reconnu. Dans l’état actuel des choses, une décision définitive n’a pas encore été donnée. Nous avons donc questionné le comité provincial sur divers points. Nous considérons que dans l’état actuel du dossier, nous ne pouvons pas statuer."

Durbuy a obtenu l’accord d’Andenne (nouveau club d’Ousmane Sow) pour y évoluer.

Une P1 avec quinze clubs ?

Si Gaspar Navez concède que l’affaire sort de l’ordinaire et que c’est du jamais vu, l’homme n’en dira pas plus. Il rappellera néanmoins que l’un des rôles du COSU est "d’être le garde-chien du règlement fédéral."

Un règlement fédéral qui est clair et qui ne devrait pas permettre à Durbuy de s’aligner en P1 luxembourgeoises la saison prochaine. Le règlement indique aussi que sauf dérogation consentie, un club appartient à la province dans laquelle jouent ses équipes de divisions provinciales.

Selon nos informations, c’est sur cette dérogation que le CP devra notamment donner son avis ainsi que sur le déménagement du siège social pour la deuxième année de suite.

"On a déjà eu le cas avec Chevron, situé en province de Liège qui était venu jouer chez nous, les deux CP étaient d’accord pour des raisons géographiques, ici le cas est différent, note Daniel Muller. Nous allons provoquer une réunion rapidement pour prendre position et donner des réponses au COSU. On veut être dans les clous au niveau règlement, on ne veut pas créer de jurisprudence, mais la décision finale reviendra de toute manière au COSU. On se pliera à cette décision et il y aura donc peut-être une P1 à 15."

Une P1 à 15 avec Durbuy qui évolue à Andenne est donc un scénario qui devient de plus en plus plausible.

"À toute situation, il y a des exceptions. Nous avons le droit de le faire. C’est ce qui fait la force d’une instance comme la nôtre ", termine Gaspar Navez, sans pour autant dire qu’une exception sera effectuée dans ce dossier.

Notons aussi qu’une fois la décision du COSU rendue, il ne sera pas possible de faire appel. Cette instance n’a pas de délai pour rendre son verdict et donc la coupe de la province pourrait débuter sans savoir si Durbuy peut ou non évoluer en province de Luxembourg.