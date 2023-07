Le COSU estime que le fait de ne plus bénéficier du terrain synthétique de Marche est indépendant de la volonté du club de Durbuy. Et que le règlement ne prévoit pas ce cas de figure. L’instance, dans des cas particuliers, lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient peut consentir des dérogations à la restriction d’absence d’infrastructures et de siège social fixe durant deux ans.

Durbuy jouerait à Andenne, quid des calendriers ?

Pour le COSU, Durbuy est considéré en quelque sorte comme une "victime" de la décision de la régie sportive marchoise.

Notons aussi que Durbuy a obtenu l’accord du club d’Andenne pour y évoluer.

Le COSU appelle le CP à ouvrir le dossier à nouveau après avoir déclaré l’appel recevable et partiellement fondé.

Le CP va-t-il réintégrer Durbuy en P1, revoir tout le calendrier de la P1 et de la coupe ? Et Durbuy va-t-il disputer ses rencontres à Andenne ?