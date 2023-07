VTT: Ludovic Mottet brille, Julia Grégoire revient en force à Saint-Vith

Le Red Bikers a par ailleurs fini deuxième des deux autres manches de celle-ci, à Soumagne et Cuesmes. "Il y avait de tout sur le circuit, des bosses raides, du roulant, de la technique, c’était vraiment plaisant, déclare le Famennois. Après un départ calme sur plat, je suis passé devant à l’entame du circuit. J’ai de suite creusé un gros écart, sentant que la course allait être longue. J’ai malgré tout continué à accentuer celui-ci."

Ludovic Mottet s’est finalement imposé devant Gody Jacobs et Samuel Cruysberghs, pour signer un sixième succès en douze courses en 2023.

Samuel Cruysberghs, on l’a dit, a pris la troisième place.

"Il s’agissait de ma première course depuis un mois. Je suis resté en embuscade les premiers tours. Je suis même revenu à treize secondes de Gody. Mais mon dérailleur arrière s’est ensuite bloqué, de ma faute, dans une longue côte que j’ai dû faire à pied. Et cela a recommencé dans la suivante après avoir remis ma chaîne. Après avoir perdu le contact, j’ai assuré ma troisième place. J’ai toujours été régulier depuis le début de l’année. Mais malgré une puissance moyenne de 295 watts pendant 1 h 50, je manque de punch."

Route puis national

Julia Grégoire, qu’on n’avait plus vue sur un VTT depuis fin mai et une cinquième place en élites (sur 25, et première place en espoir) lors du MTB Festival Vlaanderen à Genk, a renoué avec la victoire à Saint-Vith. Vainqueure en 1 h 26 en dames, elle a laissé la deuxième de ses onze concurrentes, Tessa Zwaenepoel, à bonne distance. Une semaine plus tôt, elle aurait dû prendre part au national sur route en U23 à Izegem. "Mais j’ai été malade, et avec l’équipe, on a jugé que c’était plus sage ne pas prendre le départ, explique celle qui vient par ailleurs d’en finir avec ses examens. Je disputerai encore une course route dimanche, la 2 Districtpijl à Anvers, puis place au national XCO le 23 juillet à Houffalize."