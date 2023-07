Théo Scheid a déjà coché la date du 14 octobre

Faut-il en déduire que Théo Scheid estime ses chances d’être titulaire plus importantes à Longlier qu’à Gouvy ? "Je ne sais pas si j’ai plus de chances. Du côté de Gouvy, comme un nouveau coach arrivait, les compteurs étaient aussi remis à zéro, juge Théo Scheid. Mais Gilles Regnier sortait d’une très grosse saison et avec ses 34 ans, il a bien plus d’expérience que moi. Moi, je sentais qu’il partait avec une longueur d’avance sur moi, cela fait aussi partie de mon choix de rejoindre Longlier."

Rendez-vous le 14 octobre

Un club où Théo Scheid va retrouver quelques anciens équipiers. "J’ai évolué avec les frangins Dufrasne lorsque nous étions en interprovinciaux du côté de Givry, signale le gardien. Pour le reste, je connais plusieurs garçons de nom. Je pense à un Romain Lefort par exemple. J’ai donné mon accord mercredi avant de participer à l’entraînement. La première séance s’est bien passée. Bon, nous avons débuté par un test VMA, mais ensuite, nous étions à part avec Nicolas De Oliveira et le coach des gardiens. Nous avons pu faire connaissance et les premiers contacts ont vraiment été bons. Les déplacements ? Oh, Longlier, ce n’est qu’à une grosse demi-heure, ce n’est pas la mort non plus."

En attendant, si vous demandez à Théo Scheid à quelle date a lieu Longlier – Gouvy, le jeune portier vous répondra en moins de deux secondes. "C’est prévu le 14 octobre à Longlier", glisse-t-il. Et autant dire qu’il a déjà marqué ce match d’une croix au calendrier….