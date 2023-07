Comme ce fut déjà le cas la saison dernière chez les messieurs, les équipes évoluant en nationales n’auront pas de derbies provinciaux. Aye A est la seule équipe engagée en D2, tandis que les trois formations évoluant en D3 (Melreux, Libramont et Aye B) sont versées dans une série différente.

Il faudra donc descendre d’un échelon pour trouver trace de deux équipes luxembourgeoises dans la même série. En Régionale C, Dinez B accueillera Jamoigne dès la journée inaugurale. Christophe Hazée pourrait ainsi affronter des joueurs avec lesquels il évoluait encore il y a un peu plus d’un an.

Dinez A et Tenneville se retrouvent dans la même série, la B, tandis que les sudistes, Sélange, Halanzy-Musson et Schoppach-Arlon sont seuls dans leurs séries respectives et devront se farcir, toutes les deux semaines, de sacrés déplacements.

Deux derbies en clôture

Chez les dames, les rencontres opposant deux formations provinciales seront plus nombreuses. En Superdivision, Dinez et Jamoigne s’affronteront lors de l’ultime journée de chaque tour. En D1, Jamoigne B, Dinez B et les Castors défendront nos couleurs.

En D2, Joubiéval sera le seul représentant luxembourgeois, alors qu’en Régionale, Rulles, Tillet et Dinez C sont versées en série A, Wellin et Aye, en série B.

Rulles et Tillet s’affronteront également lors de l’ultime journée.

Enfin, on épinglera lors de la première journée la rencontre entre Aye et Gembloux, nouvelle équipe de Virginia Stanescu, qui a quitté Centre-Ardenne durant le printemps.