Les confidences de Lionel Dams après sa démission: "Désormais, l’arbitre, c’est un numéro"

"Tu vas finir dans mon coffre"

Arrêter, Lionel Dams y avait déjà pensé par le passé. Mais cette fois, il a décidé de franchir le pas. "Est-ce un adieu à l’arbitrage ? Dans un premier temps, c’est un au revoir. Mais je ne crois vraiment pas que je vais reprendre un jour, affirme l’intéressé. L’an dernier, en cours de saison, j’ai déjà envisagé de remettre ma démission et de ranger mon sifflet. Pourquoi ? Oh parce que j’ai été menacé de mort et que le mec n’a pris que trois matches de suspension. C’est aberrant. Le gars en question me dit que je vais finir dans son coffre. J’écris mon rapport après le match et je l’envoie. Habituellement, je ne me préoccupe jamais des sanctions. Mais ici, je suis allé jeter un œil sur La Vie Sportive. Je suis tombé de ma chaise quand j’ai vu trois matches de suspension. Au civil, tu peux prendre jusqu’à trois ans de prison. Les arbitres ne sont pas protégés. L’an dernier, un collègue a démissionné. Un délégué l’avait insulté de tous les noms. Des menaces avaient aussi été proférées. Le délégué en question a pris un blâme et cinquante euros d’amende…"

"Un crétin te pompe une énergie folle"

On le voit, chaque semaine ou presque, des arbitres sont pointés du doigt, insultés ou pire aux quatre coins du royaume.

"Est-ce pire maintenant qu’avant ? La société a changé. Les gens se pensent tout permis, ce n’est pas propre au football, répond Lionel Dams. Avant, un joueur qui t’insultait, cela arrivait très rarement. Désormais, c’est fréquent. Les joueurs regardent trop la télé. Ils se roulent à terre pendant dix minutes. Et quand tu appelles le soigneur, ils râlent car ils n’ont rien."

Lionel Dams tient cependant à rassurer, les idiots sont moins nombreux que les mecs corrects en P1. "C’est une minorité qui fout le bordel, lance le désormais ex-arbitre. Mais cela te pompe une énergie folle. Vous avez des équipes où vous avez dix gars corrects, mais il suffit d’un crétin pour tout foutre en l’air. Vous avez certains spécialistes qui pensent que parce qu’ils ont été formés dans un grand club, ce sont des vedettes. Mais ils ne jouent qu’en P1 ou en P2."

Au moment de regarder dans le rétroviseur, Lionel Dams n’a pas vraiment de regret même s’il est passé tout près d’intégrer la D2 voici quelques années sans une note d’un visionneur néerlandophone.

"Mais au moins, je peux me regarder dans une glace. Je suis toujours resté fidèle à mes valeurs. Si j’ai quelque chose à dire, je le dis. Peut-être le fait de ne pas être assez docile m’a empêché d’aller plus haut. Parce que des mecs qui frottent la manche aux visionneurs, vous en avez. Partout. Et vous le repérez vite. Des mecs qui critiquent un visionneur et qui disent tout l’inverse une fois qu’il est là. Enfin, ceux-là, tout le monde les connaît. Moi, je ne me suis jamais prostitué pour aller plus haut ou pour avoir un beau match. Maintenant, je suis fier d’avoir porté les couleurs de Rossignol à Sclessin, à Liège ou à Charleroi. J’ai arbitré une finale de Coupe de Belgique en U21. Plus facile d’arbitrer au niveau national ou en provincial ? Plus tu montes, plus c’est facile. Quand tu arrives en nationale, les joueurs comprennent le foot. En P1, cela peut encore aller. Mais quand tu descends, c’est plus compliqué."

La suite du programme pour Lionel Dams ? Du temps en famille. "Depuis des années, le football passe avant tout. Désormais, cela va changer. Mais je ne vais pas rester à glander puisque je me suis inscrit dans une équipe de commissaire de piste à Francorchamps en vue de passer ma licence", termine-t-il.

Une autre manière d’agiter le drapeau…