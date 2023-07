Le nouveau président de Virton est connu

Depuis, tout le monde se pose la même question: qu’est-ce Kanté vient faire à Virton ? On s’est aussi interrogé parmi l’ancienne direction mais sans freiner les négociations. Selon nos informations, le milieu de terrain de 32 ans a fait un chèque d’un million€ à Becca, le boss luxembourgeois. Une somme qui couvre l’achat mais aussi le passif du club. Une goutte d’eau pour Kanté qui vient de signer un contrat de 100 millions en Arabie saoudite (lissés sur les quatre ans de son contrat) pour jouer à Al-Ittihad.

Rebeai Khabtane est le président

Le nouveau président de Virton est Rebeai Khabtane, domicilié en banlieue parisienne

Les discussions, lancées depuis l’automne dernier, ont été menées par l’entourage de Kanté. Pas ses agents, qui n’étaient même pas au courant du dossier, mais ses amis d’enfance en banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison. Ce sont eux qui composent le nouveau conseil d’administration. Rebeai Khabtane (47 ans) va devenir le président de Virton, entouré par la trésorière Leila Mezrag (39 ans), le secrétaire Najim Hakem (34 ans) et l’administrateur Mohamed Mezrag (31 ans).

Le boss au quotidien sera Mohamed Hakem, cousin du secrétaire Najim. Il portera le titre de manager général. Comme pour les autres membres du CA, on ne trouve rien sur lui dans les archives d’internet. Pour seule expérience, il a un diplôme de management et la gestion d’un club amateur, classé très bas sur l’échelle du foot français. “Ils ne connaissent pas grand-chose du travail journalier d’un club. Et ils connaissent encore moins le football belge”, glisse un proche du dossier.

Dans le CA, on retrouve bien sûr aussi Ngolo Kanté, qui aura un simple rôle d’administrateur. Il a placé son adresse administrative au cabinet Zrari Avocats dans le Xe arrondissement de Paris. Le bureau est spécialisé en droit fiscal et s’occupe de plusieurs footballeurs mais aussi de clients actifs dans la cryptomonnaie. Jusqu’à présent, Kanté n’est venu qu’une seule fois à Virton, pour visiter les installations. Ses représentants ont vendu l’idée d’un projet à long terme. Avec le lancement de plusieurs académies, en Europe et en Afrique (notamment au Mali, le pays de ses parents). L’Excelsior servirait de laboratoire.

En France, la nouvelle a surpris aussi. Plus par la destination que par l’investissement. Si Kanté veut acheter un club, pourquoi ne met-il pas ses billes dans l’Hexagone, où de nombreux clubs souffrent financièrement ? “Il lui aurait été facile d’acheter un club en troisième division, voire plus haut (Ndlr: selon l’Équipe, Kanté s’est intéressé au club de Dunkerque promu en Ligue 2 mais sans plus). Certains dirigeants ne demandent que ça: vendre au plus vite, nous précise un connaisseur du marché. C’est peut-être une question de pression. C’est sa première tentative. S’il échoue, ça aura moins d’impact médiatique en Belgique qu’en France.”

Pour certains agents, Virton a été vendu à “des racailles”

Nicolas Anelka peut témoigner de la difficulté de reprendre un club belge. En 2015, cette autre star du foot français avait investi au Royal Géant Athois, alors en Promotion (D4), en mettant 320 000 € sur la table pour éponger les dettes. Mais le buzz a tourné court. Des déménagements (Ath, Fleurus puis Renaix), une équipe construite à la va-vite avec des chômeurs français et des disputes internes ont conduit le club à un forfait général six mois plus tard. Puis à la faillite.

L’été suivant, Anelka avait tenté de lancer une académie dédiée uniquement à la formation des attaquants en collaboration avec le RFC Tournai. Mais, là aussi, le projet s’est très vite essoufflé, à cause des 500 € par trimestre demandés aux gamins pour deux séances hebdomadaires et d’un terrain qui n’est plus accessible au bout de quelques semaines à peine.

N’Golo Kanté arrive-t-il en Belgique avec un dossier plus solide ? Dans le clan Becca, on s’est montré ravi par le sérieux des négociations. Mais cela n’empêche pas des bruits négatifs de circuler. Pour quelques agents, qui ont travaillé avec Virton ces dernières années, le club passe aux mains de “racailles”.

450 000 euros de frais mensuels

”Le terme est exagéré mais l’entourage de Kanté n’a effectivement pas bonne réputation, glisse un habitué du club gaumais. Le joueur est finalement assez peu impliqué dans ce rachat, sauf sur le plan financier. C’est son entourage qui a géré. Il se dit qu’il a voulu faire plaisir à ses potes de quartier, ceux qu’il fréquente depuis l’enfance. Il leur offre un jouet, pas loin de la frontière française mais pas en France pour ne pas ternir sa réputation si ça devait mal se passer. Cela dit, les nouveaux propriétaires méritent le bénéfice du doute. On jugera leur travail plus tard.”

Il ne faudra pas attendre longtemps pour se faire une première idée. Virton repart d’une feuille blanche après la relégation. Il y a tout à reconstruire. Parmi l’ancienne direction, le directeur général Daniel Striani est déjà parti. Il ne reste que le secrétaire Bernard Bolly, pour quelques semaines encore. Juste le temps d’assurer la transition et de distribuer les factures au bon groupe. Jusqu’au 30 juin, c’est à Becca de régler la note. Depuis le 1er juillet, c’est Kanté qui doit payer. Du Virton 2022-2023, il ne restera dans les bureaux que les quatre derniers salariés encore sous contrat, dont le jardinier, l’intendant et le responsable communication.

Il y aura aussi une équipe et un staff à mettre rapidement sur pied. Le premier match de championnat, face aux U23 de l’Antwerp, est programmé le 30 août. Le poste de T1 avait été offert à Jérémy Taravel, l’ancien adjoint, si le rachat n’avait pas abouti. Mais, lui aussi, est parti. Chez les joueurs, il n’en reste que huit sous contrat. Et même sept dans les faits. Lors des négociations, Becca avait promis de ne pas laisser Pelé Mboyo, plus gros salaire du club et sous contrat jusqu’en 2024, sur les bras des nouveaux propriétaires. L’ancien Diable va poursuivre sa carrière au Swift Hesperange, le club luxembourgeois de Becca.

Même si Kanté ne manque pas d’argent, la nouvelle direction a déjà annoncé sa volonté de réduire les dépenses du club. L’an passé en Challenger Pro League, Virton avait besoin de 450 000 € par mois pour couvrir ses frais. L’idée est d’arriver à une somme plus respirable en Nationale 1, autour de 150 000 €. Ce qui n’est pas simple dans un coin aussi isolé de Belgique. “Faire venir des étrangers vous oblige à leur trouver un appartement ou un hôtel, ce qui fait directement augmenter les tarifs. Sans compter que chaque déplacement implique la location d’un car et une nuit d’hôtel pour tout le monde, précise un ancien salarié. Si les nouveaux boss arrivent à stabiliser Virton en D3 dans les premières années, ce sera déjà une réussite.”

La nouvelle direction donnera sa première conférence de presse dans les prochains jours.