Emile Houba emmène l'équipe des signaleurs pour la course de côte d'Herbeumont

"Il faut dire qu’en semaine, les jeunes peuvent difficilement se libérer. Il est donc plus facile de recruter les personnes qui ont du temps, les pensionnés, explique un Émile plus motivé que jamais. J’ aime le travail en équipe et le contact humain. Je tâche d’être super élégant avec les gens que je dois arrêter et je dois dire que la grosse majorité d’entre eux me le rend. Certains coureurs aussi. Naguère, à Sainte-Marie, Arnaud De Lie m’a fait un grand signe de la main. Cela m’a touché. De la même manière, il arrive fréquemment que des coureurs viennent nous remercier après l’effort."

La plupart du temps, Émile Houba ignore tout du déroulement de la course. Il lui arrive très rarement de suivre une arrivée. "Mon plaisir, c’est de voir que tous mes équipiers sont là à onze heures pour prendre leur récompense du jour, la musette, note-t-il. Nous sommes douze comme les apôtres. Je suis chargé de la coordination et des préparatifs. Huit sont équipés d’un ordinateur. Cela facilite les opérations. Le moment privilégié, c’est, évidemment, la troisième mi-temps où chacun raconte ses aventures de la journée."

Adolescent, Émile Houba rêvait de devenir coureur cycliste, d’autant qu’au cours de ses études secondaires, il alignait quotidiennement une trentaine de bornes sur son vélo. "Ma mère considérait ce sport comme trop dangereux, rappelle-t-il. Dès lors, je me suis orienté vers le football jusqu’au jour où une sérieuse blessure au genou a fichu en l’air mon année au régendat et réorienté totalement ma carrière professionnelle."

Celle qui l’a amené au Chemin de fer, à s’y lier d’amitié avec Francis Steifer et à revenir de manière tout à fait inattendue à ses premières amours.