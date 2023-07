William Jr Lecerf écrase tout à Herbeumont

Le coureur de Soudal – Quick-Step tient là son premier succès de l’année après ses accessits à Liège-Bastogne-Liège ou à la Flèche ardennaise. "C’est magique", lâche-t-il à peine essoufflé par une septantaine de km à l’avant dont treize en solitaire.

"C’est le plus beau moment de ma carrière", poursuit-il.

Ce mercredi, William Jr a tout simplement réussi la course parfaite. Avant de lâcher les chevaux lors de la pénultième ascension du Terme, il a donné une orientation définitive au débat en s’échappant en compagnie de son coéquipier Leander Van Hautegem et d’un duo de Circus (Wanty), Jelle Vermoote et Jasper Dejaegher. Avec deux des équipes phares à l’attaque, le public a très vite compris que la messe était dite. Derrière, les membres de ces deux teams ont tiré le rideau et empêché toute velléité offensive. Au final, les Soudal – Quick-Step (4) et les Circus (5) se partagent neuf des dix premières places.

S’il regrette de ne pouvoir participer aux mondiaux de Glasgow, le circuit étant jugé insuffisamment vallonné, l’ex-Corbelot a reçu une bonne nouvelle: il accompagnera la sélection pro au Tour de l’Ain.

Une erreur de parcours lui coûte le podium

Quelques heures plus tôt, c’est le Rendeusien d’adoption Émil Siegers qui a fait vibrer une bonne partie du public acquise à sa cause. Le coureur du Chevigny a flairé le bon coup en intégrant l’échappée initiale de six éléments. Cette dernière ne tolérera aucun retour. Grand favori de l’épreuve, le champion flandrien Mauro Keppens, actuel leader de la top compétition nationale, se détachera dans un final qui coûtera, malheureusement, le podium à Émil Siegers.

"Juste avant la dernière montée, j’étais placé en deuxième position, mais je n’ai pas vu immédiatement que le coureur qui me précédait se trompait de direction, peste-t-il. J’ai très vite réagi et j’ai tout donné dans les 300 derniers mètres menant à l’arrivée. Il ne m’a pas manqué grand-chose pour grimper sur le podium."

Deux petites secondes séparent en effet Émil de Dylan Van Den Berghe (2e) et Thomas Verdonck (3e).

Mais juré, promis: le Rendeusien reviendra pour la gagne en 2024.