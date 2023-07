José Diswicourt, cette édition 2023, vous la placez à quelle position dans votre classement ?

Si on tient compte du Covid, elle est dans le haut du classement. C’est une très bonne édition. Nous n’avons pas eu le nombre d’inscrits que nous avions eu avant la crise sanitaire, mais nous le savions, cela fait deux ans que c’est le cas. À nous d’essayer de mettre en place ce qu’il faut pour remonter légèrement au niveau des chiffres. Le Covid a tué pas mal de courses, mais heureusement, pas la nôtre !

Vous avez lancé les Forges en 1998. Si on vous avait dit que vous seriez encore là vingt-cinq ans plus tard, vous l’auriez cru ?

C’est une bonne question. Je vais simplement répondre que je ne pensais pas que nous serions arrivés à faire tout ce que nous proposons maintenant. Quand j’ai commencé, avec une belle équipe autour de moi, je ne pensais pas que notre course allait attirer autant de monde. Si vous m’aviez dit que 2 000 personnes allaient être présentes aux Forges, je ne l’aurais pas cru. Et je rappelle qu’avant la crise sanitaire, nous avons eu une édition avec 2 400 personnes.

Vous pensez pouvoir battre ce record un jour ?

Si nous le battons, ce sera de peu. Je ne pense pas que nous pourrons aller beaucoup plus haut. Les mœurs ont changé. Mais bon, je l’espère !

360 inscrits pour la première édition

Racontez-nous comment vous avez décidé de lancer les Forges ?

À la base, c’était davantage un challenge. Dans le sud, vous n’aviez plus de courses au niveau du challenge Delhalle. Vous aviez encore la Corrida de l’Europe, qui se disputait à Libramont, mais elle avait été abandonnée. Je participais au Challenge à l’époque. Et avec quelques personnes, je me suis dit qu’il existait une possibilité de mettre sur pied une course dans la région d’Habay. Je me souvenais d’avoir participé à une course où nous arrivions dans la cour d’un château. À Habay, nous avions aussi cette possibilité. Avec, en plus, la présence de la forêt. Bref, tout était réuni pour pouvoir mettre sur pied quelque chose de bien. La première année, nous étions déjà 360 inscrits. Ce qui n’était pas mal du tout pour une nouvelle course. Et ensuite, nous sommes montés relativement vite dans les chiffres. Maintenant, notre notoriété est là. Nous essayons de la maintenir.

Comment expliquez-vous le succès des Forges ?

Je pense que le côté convivial de notre événement joue beaucoup. Je pense que tout cela plaît aux gens. La manière de courir a changé.

Désormais, vous ne courez plus uniquement pour la performance sportive. Vous courez pour prendre du plaisir et pour vous amuser. Quand on voit ce qui se passe lors des ravitos chez nous, où certaines personnes arrêtent de courir pour danser avec les groupes présents... Je pense que nous avons le bon équilibre entre le sport et l’amusement. Les Forges, c’est la course, mais ce sont aussi les ravitaillements et tout ce qui se passe une fois la course terminée.

On imagine qu’avec le temps, les nouvelles éditions se préparent les doigts dans le nez ?

Nous avons en effet plus facile que lors du début. Nous sommes douze dans le comité et nous sommes rodés désormais. Certains sont là depuis très longtemps, comme Michel Bodet ou Françoise Adam. Maintenant, chaque année, vous avez des nouveautés, des petites obligations en plus, des choses qui doivent changer. Mais bon, nous avons de la bouteille et nous savons de quoi nous parlons. Ici, l’édition 2023 est à peine terminée que nous bossons déjà sur 2024. Il faut prendre des contacts avec les groupes, avec les brasseries et avec les partenaires financiers.

Le cap des 2000, Dekeyser et Gillard

Votre meilleur souvenir sur vos 25 années à l’organisation des Forges ?

J’en ai beaucoup. Peut-être que je pourrais citer la fois où nous avons dépassé la barre des 2 000 personnes. J’avoue que j’étais assez ému. Cette année-là, nous avons vraiment vécu de bons moments. Je pourrais aussi évoquer la première victoire de Jonathan Dekeyser : un gars de chez nous qui s’impose, cela fait toujours plaisir. Et à titre personnel, je vais aussi parler de la première édition où j’ai coanimé avec Fanny Gillard. Au départ, je voulais tout faire tout seul. Mais avec Fanny, c’était vraiment parfait. Elle était de retour cette année et je me suis vraiment bien amusé.

Et votre moins bon souvenir ?

Je dois sans doute en avoir l’un ou l’autre, mais ma mémoire me fait défaut. Je préfère oublier les mauvais souvenirs (rires).