Le BCCA Neufchâteau devra attendre le 22 septembre

Marc Hawley réunira ses troupes pour la reprise des entraînements le lundi 31 juillet. Les joueurs n’ont aucun programme à suivre d’ici-là. "Cela ne sert à rien, ils font ce qu’ils veulent, de toute façon, note le coach. Je ne suis pas derrière eux. Mais ils savent qu’ils doivent être prêts pour le 31 juillet. Le but n’est pas d’être à 100% ce jour-là, mais ils doivent être en forme."

19 séances, 8 matches

Au total, avant le premier match de championnat, les Chestrolais auront droit à dix-neuf séances d’entraînement, dont cinq axées sur le physique et le shoot. Et ils disputeront huit matches (quatre en Coupe de Belgique et quatre matches amicaux). "Pour l’instant, je n’ai que trois matches amicaux programmés, mais je souhaite un quatrième, glisse le coach. La priorité sera donnée à un adversaire de D2, de l’autre série, ou une équipe de D1 au Grand-Duché."

Aucun stage ou journée team building n’est prévu cette année. Mais Marc Hawley repart avec quasiment le même effectif que la saison dernière. Seul un joueur, Tom Ventat, intègre le groupe. Et il connaît déjà ses futurs équipiers. "De plus, il va partir au Portugal avec Hugo Deneve pour disputer une compétition sous les couleurs de l’université de Liège."

Le jeu du BCCA ne va guère changer non plus. "Je n’ai pas encore décidé si je continue avec les mêmes systèmes, avance Marc Hawley. Et je n’en ai pas encore discuté avec Thomas Mernier (assistant coach) et Nicolas (Sturam, coach de l’équipe B). Il y aura peut-être quelques petites adaptations. Mais ce qui est sûr, c’est que nous avons besoin d’un système où ça bouge…"

Dekeyser en avance

Victime d’une rupture complète du tendon d’Achille en janvier dernier, Maxence Dekeyser a été opéré dès le 23 janvier. Il manquera les premiers matches, mais il est sur le bon chemin.

"Je me sens bien, dit-il. Et mon kiné me dit que je suis en avance sur le programme. C’est beaucoup de travail de rééducation, plusieurs fois par semaine. Je suis également suivi par un coach nutritionnel. Je me donne toutes les chances de revenir le mieux possible, j’espère que cela portera ses fruits. "

Il sera présent le 31 juillet. Pour du travail individuel, sans contact. "J’ai déjà recommencé le footing, le padel, le tennis… Le basket ? Je shoote et je cours. Je dois me remettre en mouvement progressivement. J’ai déjà discuté avec Marc, il n’y a pas de pression pour que je revienne. Je n’ai pas de date de retour. Ce sera quand je me sentirai quasiment à 100%. Je vais devoir réapprendre les courses et les mouvements spécifiques au basket. Mon objectif, c’est de reprendre le basket à 5 contre 5 au mois d’août. La suite, on verra en fonction de l’évolution. "