Si les essais du samedi ont été quelque peu perturbés par une bonne averse, les conditions de course ont ensuite été idéales. Des conditions dont n’a pu profiter Marcel Chauviaux engagé dans la catégorie "twinschocks" qui regroupe les motos les plus anciennes.

En cause, un petit caprice de sa moto refusant de démarrer, tout comme à Haversin en début de saison. Pas de quoi entamer le moral de celui qui prend alors place au bord du circuit pour suivre l’évolution de ses habituels copains de jeu.

C’est en 1972 que celui qui a exercé toute sa vie le métier d’agriculteur dispute sa première course à l’AMPL au guidon d’une DKW 250. "Avant cela, j’allais déjà me faire plaisir avec ma première moto, une Zundapp, sur le circuit situé derrière la ferme de mes parents. Un circuit qui a notamment vu évoluer des pilotes comme Joël Robert, Gaston Rahier ou Sylvain Geboers", se souvient Marcel qui acquiert par la suite différentes motos comme Ossa, CZ ou Beta avant de reprendre la ferme familiale et mettre le motocross en veille.

Une sacrée collection

C’est en 2016 que le virus de la compétition le rattrape. Il achète une KTM 250 avec laquelle il réussit de belles performances sur les manches AMPL. Habitant à l’écart de son village, c’est toujours avec plaisir qu’il retrouve ses copains sur et le long des circuits le week-end. Cette longue interruption lui a aussi permis de mesurer la différence entre l’époque actuelle et celle de ses débuts. "Une nette différence au niveau matériel bien sûr, mais aussi du côté de l’ambiance. Avant, quand nous avions fini les courses nous repassions à la buvette et on s’amusai t ", se remémore-t-il. Les courses ne sont pas le seul centre d’intérêt de celui qui reste très actif. Il aime aussi aller chiner sur les brocantes afin de dénicher le ou les outils qui l’intéressent. Il consacre aussi beaucoup de temps à son impressionnante collection de motos. "J’en possède quarante-quatre, uniquement des machines de cross refroidies par air. Je ne roule pas avec, mais je les fais régulièrement tourner, explique ce passionné qui envisage de s’aligner sur des courses de vitesse pure au guidon d’une Yamaha TZ 250. Raccrocher ? Je roulerai tant que j’ai la condition pour le faire. Sauf bien sûr si on met une limite d’âge."