180 enfants s'entraînent chaque semaine au TC Libramont

Pierre-Yves Ninane, quelle est la recette libramontoise pour cette réussite qui se perpétue d’année en année ?

Il est vrai que nous avons le vent en poupe et que ces bons résultats créent une émulation entre nos jeunes. Au départ, le club a la chance de reposer sur un bon comité qui veut perpétuer le côté familial et convivial qui nous tient à cœur. Cela ne nous empêche pas d’être ambitieux. Nous mettons des créneaux horaires à disposition des jeunes pour qu’ils jouent entre eux. Et nous remarquons qu’ils en profitent de plus en plus. Le jour où nous aurons deux terrains couverts supplémentaires, nous pourrons offrir plus d’heures d’entraînement que nos deux heures actuelles. Nous poussons de plus en plus nos jeunes à jouer beaucoup et à participer aux différents tournois. Cela marche et les parents suivent bien et s’impliquent de plus en plus dans le processus.

Voici un an, vous minimisiez vos bons résultats en expliquant que le hasard des années de naissance vous favorisait une année sur deux. Malgré une année qui s’annonçait moins facile, vous vous en tirez bien…

C’est d’autant plus vrai que nous avons décidé cette année de faire jouer nos meilleurs éléments dans la catégorie supérieure afin de les aguerrir. Avec huit équipes sur neuf qui se qualifient pour les interséries, deux équipes championnes et une équipe finaliste, le résultat est meilleur que ce que nous espérions. Ma plus grande satisfaction est de voir une progression d’ensemble de nos jeunes. Cela ne se limite pas à quelques-uns. Toutes les planètes sont alignées. C’est aussi vrai pour les dames qui sont de plus en plus nombreuses à participer à nos cours et aux tournois.

180 jeunes aux entraînements avant deux terrains en plus ?

Combien de jeunes entraînez-vous régulièrement ?

Chaque semaine, ce sont 180 jeunes et 60 adultes qui suivent les cours de Karim El Gharb, Quentin Villé, Mehdi Bouri, Pierre Caprasse, Maxime Meis, moi-même et quelques autres. Je salue aussi le retour de Julie Guiot qui va reprendre les cours des plus petits. Le club a maintenant dépassé les 300 membres. C’est une fameuse évolution.

Vos installations ont été énormément améliorées ces dernières années. Espérez-vous qu’elles évoluent encore dans les années à venir ?

Nos deux terrains couverts ont été importants pour notre développement. De plus, notre terrasse donnant sur les terrains extérieurs, la réfection de nos terrains en French Court et l’installation d’un éclairage LED ont été essentiels. Les 220 participants du tournoi qui s’est terminé dimanche ont pu apprécier l’ambiance et les nocturnes. Le projet de deux terrains couverts supplémentaires et de deux padel est dans les cartons. Ce ne sera pas pour tout de suite.