Tennis: les petits Bastognards, seuls titrés du week-end

Les équipes de division nationale en ont fini avec la phase de poules. Virton, Le Lac Messancy, les équipes marchoises messieurs et les dames 35 ans d’Arlon (auteures d’une belle victoire contre Bruges ce dimanche), ont connu des campagnes plutôt réussies et auront à cœur de repartir vers de nouvelles aventures en 2024. Les Marchoises seront sur la brèche le 26 août pour la demi-finale du tour final national de division 2.

Place maintenant au tour final des vétérans, puis à la fin des congés scolaires, pour les équipes qualifiées, au tour final national.

Un tir groupé des Marchois à Jambes

Contrairement à la rubrique interclubs, les résultats des tournois du Belgian Circuit ont apporté plusieurs satisfactions. Si Louis Herman et Louis Van Herck ont échoué logiquement en quart de finale du tournoi cinq étoiles de Theux contre des adversaires classés devant eux au ranking national, les Marchois ont réalisé un fameux tir groupé à Amée Jambes* avec une place de finaliste pour Maud Pierard et de demi-finalistes pour Bryan Moise et Gauthier Martin. Si on ajoute un autre Marchois, Ugo Jacquet, auteur de victoires convaincantes, et les demi-finales des frère et sœur arlonais Thibault et Renée Dorval au club de Justine Henin à Limelette, on tient une belle brochette de six joueurs qui devraient apporter de belles satisfactions cet été.

Cette semaine, pas de tournoi cinq étoiles au programme, les série A attendront le tournoi de La Louvière la semaine suivante.