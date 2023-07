Cyclisme: Widar, Lecerf et 500 grimpeurs à la conquête d’Herbeumont

"Nous en sommes à la 29e édition, explique Laurent Mars. Et cette année encore, nous pouvons affirmer que la crème des trois catégories menant aux élites sera présente. Preuve de l’attrait de notre épreuve, même si sur papier, elle s’annonce bien compliquée pour certains, nous allons tourner autour des cinq cents participants, tous Belges, si l’on excepte une sélection française chez les U23."

Le Chevigny en force chez les juniors

Aujourd’hui, les cadets 2e année (U17), avec Arnaud Noirhomme, ouvriront le bal dès 12 h, sur la distance de 57 km. Les juniors (U19) prendront la relève pour 100 bornes, à 15 h.

Cette seconde course s’annonce particulièrement palpitante dans la mesure où elle servira de répétition générale à tous ceux qui s’en iront bientôt se farcir les rampes du Val Romey (12 au 16 juillet), le "Tour de France" des juniors. Elle permettra surtout aux fans de vélo de la province de découvrir Jarno Widar, l’une des petites merveilles du Chevigny qui, pour l’occasion, alignera 17 éléments dont Robin Warrant, Ethan Neulens, Ilian Louis et Aurélien Lejeune. L’an dernier, Widar s’était classé 2e, derrière son équipier de Ben-Ahin Sacha Prestianni.

Pour Lecerf, demain ou jamais

Demain, dès 12 h, place aux cadets 1re année (U16) sur 51 km avec là aussi, un intéressant contingent provincial emmené par Émil Siegers, Thibaut Warrant, Diego Maury et Émile Scalco, avant le plat de consistance de ce Mémorial Alain Henrion, la course des espoirs (U23), dès 14 h 30.

Il faut s’attendre à un gros match en perspective entre les trois grosses écuries du royaume, à savoir les Lotto, les Quick-Step et les Wanty. Un nom se dégage toutefois chez les favoris. William Jr Lecerf, 2e dimanche au GP Color Code, revient pour la dernière fois au Mémorial avant de rejoindre la garde rapprochée de Remco Evenepoel chez les pros. Mais bien malin celui qui pourrait transcrire le scénario d’une course de 140 km, où le jeu d’équipe s’avère souvent déterminant. Comme en 2021 quand Arnaud De Lie, 3e à l’arrivée, à l’altruisme aux antipodes d’un certain Danois lauréat du Tour, s’évertua à protéger le succès de son équipier Liam Slock. Réponse demain peu après 18 h.