Cyclisme: Édouard Claisse visera le record à Herbeumont en 2024

Lors de l’épreuve d’ouverture, le suspense n’a pris fin que sur la ligne, avec la victoire d’Édouard Claisse devant Thibaut Van Damme, le champion national du chrono, et Yoram Knaepen.

Pour le grand espoir du cyclisme hennuyer, il s’agit non seulement d’un doublé, puisqu’il l’avait remporté l’an dernier chez les U16, mais aussi de sa 11e victoire de la saison et de son 17e podium en… 23 courses. "Je n’étais pourtant pas bien, dit-il. J’ai pris froid au Circuit européen. J’ai même été décramponné dans la quatrième ascension, avant de retrouver la plénitude de mes moyens."

Voici donc Claisse à une longueur du record de victoires détenu par Thibaut Ponsaerts à Herbeumont (2015, 2016 et 2017).

Il compte bien revenir l’an prochain en juniors pour ajouter une belle page à la riche chronique de l’épopée herbeumontoise.

Widar se contente des GPM

Au sein de la foule des supporters, les couleurs jaune et noir du Chevigny ne souffraient aucune opposition. Et pour cause. Chez les juniors, Jo Van Gossum alignait une véritable armada emmenée par son champion de Belgique Jarno Widar. Deuxième l’an dernier derrière le Liégeois Sacha Prestianni, ce nouveau prodige du Chevigny entendait bien offrir la victoire à ses couleurs. Il finira 28e, dans le peloton, à 1’12 du vainqueur.

Toutefois, le chouchou du public ne sera pas passé inaperçu. Dès la première bosse, il imprime un tel train d’enfer que le peloton explose littéralement. Mais avec son immense étiquette de favori sur le dos, Jarno s’apercevra très vite que personne n’accepte de le relayer. Dès lors lorsque deux de ses équipiers prennent la clef des champs (l’Australien Joshua Cranage et Kamiel Eeman) dans un groupe de six, Jarno Widar, déjà assuré de remporter le classement des grimpeurs, se mue en fidèle protecteur des siens. Mais au final, ce sont les duettistes d’Acrog-Tormans qui tireront les marrons du feu. Aless De Bock réussit à s’isoler pour s’offrir le plus beau des cadeaux d’anniversaire le jour de ses 17 ans, son coéquipier Jasper Schoofs complétant le triomphe des siens. Kasper Borremans empêchera même Joshua Cranage (4e) et Kamiel Eeman (5e) de grimper sur le podium. "On ne peut toutefois pas parler d’échec, glisse Jo Van Gossum. L’équipe a fait le spectacle. Je donne rendez-vous à nos adversaires dans quelques jours au Valromey."

Les fans de vélo de la province, eux, n’attendront pas longtemps avant de vibrer à nouveau. Ce midi, à Herbeumont, place aux cadets 1re année, avant l’épreuve reine, celle des espoirs (14 h 30), avec un William Jr Lecerf opposé au gratin de Lotto et de Wanty.