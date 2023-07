Virton : Striani s’en va aussi

Avec l’arrivée de N’Golo Kanté à la tête de l’Excelsior Virton, on se doutait que Daniel Striani, le directeur sportif, ne poursuivrait pas sa mission à la tête du recrutement gaumais. Le club a confirmé, ce lundi, sur les réseaux sociaux qu’il quittait également le club, comme Bernard Bolly. “Le RE Virton tient également à remercier Daniel Striani et Bernard Bolly pour leur précieux travail pour le club ces derniers mois en tant que directeur et secrétaire général”, a notamment communiqué le club gaumais sur ses réseaux.