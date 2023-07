Longlier reprend avec Bréjard, mais pas (encore) avec Scheid

Le jeune portier de Gouvy, auteur d’une belle partie de saison en D3 voici deux ans, avait été "doublé" par Gilles Regnier entre les perches de l’équipe A la saison dernière.

Pur produit de Gouvy, Théo Scheid devrait cependant s’engager avec Longlier dans les prochaines heures.

Si des contacts existent entre les deux parties, rien n’est encore officialisé puisque Théo Scheid est actuellement en vacances en Italie. De retour cette semaine, le portier devrait rencontrer les dirigeants longolards ce mercredi. "Théo est un gardien que je suis depuis un petit moment, avoue Damien Tucci. Mais je veux aussi discuter avec lui et avec ses parents."

Les joueurs eux, ont rendez-vous ce mardi pour le premier entraînement de la saison. "Mais les gars ont déjà eu un programme individuel à suivre depuis le 19 juin, précise Damien Tucci. J’ai vu une partie du groupe la semaine dernière. Je n’ai pas vu des gars en surpoids, j’ai même vu des garçons qui avaient perdu quelques kilos. Une reprise plus rapide que les autres années ? Oui, mais c’est parce que nous avons prévu une semaine de coupure au mois d’août entre la Coupe de Belgique et le championnat. Des gars partent en vacances à ce moment-là et cela permettra à tout le monde de souffler pendant une semaine. Sauf si nous allons plus loin en Coupe évidemment."

Des tests toute la semaine

Et du côté de Longlier, on ne va pas chômer dans les prochaines semaines. "Le rythme ? Quatre entraînements cette semaine, quatre la semaine prochaine et un match amical face à Beauraing le samedi 15 juillet, signale Damien Tucci. Ensuite, nous tournons à deux séances par semaine, mais avec un match amical entre les deux séances. Nous jouerons Beauraing, Sedan et je dois encore fixer des dates avec Libramont et Sart. Si le fait d’être en D3 va modifier certaines choses ? Oui, les curseurs vont changer. Je veux plus d’homogénéité dans le groupe. À la fin du mois d’août, pour la reprise du championnat, j’aspire à ce que tout le monde soit plus ou moins dans le même état physique."

Ce soir, après une discussion de trente minutes, place aux tests. "Une petite discussion afin de mettre en place quelques règles pour la bonne vie du groupe, sourit Damien Tucci. Sur le terrain, les gars auront droit à des tests toute la semaine. Le ballon sera quand même sorti pour la fin des entraînements, mais bon, il faut quand même vérifier certaines choses. Cela permettra d’établir des programmes plus précis."

Encore une arrivée ?

Notons que Maxime Bréjard sera bien présent à l’entraînement ce mardi soir. "Il devrait s’entraîner avec nous durant tout le mois de juillet et tout le mois d’août, signale Damien Tucci. Et si je peux le garder pour quelques matches, je ne vais pas m’en priver. Le mercato est-il terminé ? Non car je veux avoir un groupe compétitif pour la D3. J’ai encore peut-être une piste à exploiter. Maintenant, ce sera aussi le groupe actuel qui me dira s’il faut trouver un nouveau joueur ou pas. Je verrai comment se comportent les joueurs lors des premiers entraînements et des premiers amicaux. Si tout se passe bien, je n’aurai pas besoin d’aller chercher de la concurrence. Maintenant, si tout le monde ne se donne pas à fond, il faudra aller chercher d’autres compétences ailleurs. Mais dans tous les cas, nous ne ferons qu’un joueur supplémentaire."