Lola Lepère se prépare pour Jérusalem

La Bertrigeoise est en pleine préparation des championnats d’Europe U20 qui se dérouleront du 7 au 10 août à Jérusalem. D’ici là, Lepère s’alignera sur trois compétitions. "Je vais essayer de ne pas me fatiguer pour rien et arriver au top de ma forme. L’objectif ? Le même classement qu’en U18 l’année passée (5e) ou mieux. Mais je suis première année, donc rien que la qualification me rend déjà heureuse."

Le doublé pour Kante

L’athlète de l’ULA Abia Kante a fait carton plein ce samedi. La juniore prend la première place à la longueur et sur 400 m. L’Arlonaise, qui affichait le meilleur temps des engagées, s’est élancée avec un peu de pression sur le tour de piste. "Je savais que la deuxième coureuse n’était pas loin de moi. J’étais en train d’imaginer qu’elle allait me rattraper vers la fin."

Finalement, Kante a terminé avec une avance de près de deux secondes. "Je suis très contente, je suis très fière de moi, mais je pense aussi que je peux faire mieux." L’ambition est claire pour la coureuse: gagner une seconde pour atteindre les 57''. "Ce samedi, j’ai bien poussé au départ. Mais à la fin, il fallait que je tire et c’était un peu compliqué de remettre de la vitesse. Il faut que je travaille encore ma résistance, simplement."