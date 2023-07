Tim Mottet attendra pour voir papa gagner

308 pilotes, contre 271 en 2022, en ont pris plein les boyaux, sur la 7e des 8 manches de la 3 Nations Cup.

Deuxième en masters 1 en 2022, Ludovic Mottet espérait faire mieux encore, devant les yeux de son petit Tim pour la première fois. C’était très bien parti, il pointait en tête à la fin du premier tour. Mais sa machine a fait des siennes. "Les sensations étaient bonnes, après trois semaines de préparation pour un nouveau bloc de courses, avance le Famennois. J’ai déraillé avant le premier passage sur la ligne, mais je suis revenu devant. Rebelote quelques centaines de mètres plus loin. Je suis reparti 5e, puis revenu 3e. Mais ma chaîne a encore sauté 2 fois. C’en était trop et j’ai abandonné. Le vélo revenait de l’entretien, ce n’est pas normal."

Samuel Cruysberghs, son éternel rival (qui a reçu le mérite sportif marchois jeudi) n’en était pas. Les voisins famennois se retrouveront ce week-end sur la Wallonia Cup de Saint-Vith.

Les frères Cara ont, eux, troqué leur bleu d’organisateur contre celui de coureur le temps de l’épreuve des élites 3 (amateurs). Rémi, qui courait seulement sa 2e course en 2023 après la G-Skin de son club, s’est classé 5e/16, à 2 minutes du podium. "C’est un super résultat vu le niveau et la chaleur. Sans celle-ci et avec plus de courses dans les jambes, le podium était jouable", commente-t-il.

Bris de tige de selle pour Gueuning

En U19, le Chevigny alignait dix éléments. Louis Losfeld a fini 1er jeune, 22e au scratch. Florent Gueuning avait aussi des ambitions, mais il a brisé sa tige de selle et a terminé à une anecdotique 51e place/76.

En U19 toujours, chez les filles, Lola Hardenne a été contrainte à l’abandon.

En élites-espoirs, la victoire est revenue à Jarne Vandersteen, devant Théo Demarcin et l’Allemand Niklas Schehl, etchez les dames, à l’Allemande Jette Aelken.