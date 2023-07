Svenia De Coninck ne regrette pas l'aventure américaine

Si prendre du repos et passer du temps avec ses proches sont évidemment au programme, De Coninck ne laisse pas les spikes dans le sac pour autant. Elle suit des entraînements techniques pour se rappeler un peu les bases, notamment à la hauteur. Du reste, la Dampicourtoise tire un bilan positif de ses premiers mois outre-Atlantique. "J’ai amélioré toutes mes performances de l’heptathlon. Essentiellement car j’ai gagné en vitesse et en force, les qualités que nous développons aux États-Unis", dit-elle.

Rassurée sur son état de forme

Les semaines sont en effet chargées, avec un seul jour de repos et plus de musculation. Si elle partait avec une crainte concernant la charge de travail, la juniore a été rapidement rassurée. "C’est assez poussé, mais je m’attendais à pire. J’avais peur qu’on me casse, mais je suis tombée sur un coach qui sait nous stopper et qui nous laisse prendre le temps, poursuit Svenia De Coninck. Et puis, la réhabilitation, avec les kinés, bains chauds et froids, cela change.. Aux États-Unis, tout est énorme !"

Bien en jambes malgré un temps capricieux, Svenia rentre de Famenne avec deux médailles: l’or sur 100 m haies et l’argent à la hauteur avec un bond à 1m67. Une reprise en douceur donc. De quoi se mettre en confiance avant le concours de la hauteur lors des championnats nationaux toutes catégories fin juillet. "Je n’étais pas au top les dernières fois, donc je suis contente de réaliser de bonnes performances", assure-t-elle.

Si elle aborde sereinement cette échéance, son sourire se crispe un peu quand la rentrée scolaire est abordée. Après des mois de préparation en anglais, l’athlète débutera en août son cursus en biologie. "Quand j’en parle, les gens sous-entendent que cela va être compliqué. J’ai donc un peu d’appréhension. Mais je ne doute pas de mon choix, c’est ce que je veux faire. Nous sommes bien suivis. Et si je travaille, cela ira ", conclut Svenia De Coninck.