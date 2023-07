Le Marchois Benjamin Bouchat s'entraîne au javelot grâce à YouTube

Depuis un an, le Famennois est rentré à l’armée et n’a plus l’occasion de s’entraîner dans les meilleures conditions. "J’ai la chance de profiter de la piste de la caserne pendant mes heures de travail. Cependant, je m’entraîne seul, sans entraîneur. Je suis obligé de me filmer pour analyser en me comparant à des vidéos des grands champions sur Youtube. Malgré tout, je régresse énormément dans ma technique de course. Un coach vient de me dire que mon bras était catastrophique et que je ne profite pas assez de mes grands leviers. Mais je vais continue d’essayer de me corriger."

Si le lancer de javelot compte profiter d’un été festif, il se fixe tout de même comme rendez-vous les championnats nationaux espoirs le 10 septembre à Jambes. "Le niveau sera élevé, un podium ne sera pas garanti. J’ai de nouveaux concurrents qui viennent d’arriver en Belgique. On verra, mais ce serait bien de gagner une médaille quand même."