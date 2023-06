Yanis Molter, collectionneur de maillots

Samedi, Yanis a conservé le maillot de champion qu’il avait endossé chez les U14 un an plus tôt. Et de maîtresse manière: une offensive à trois avant un sprint en puissance aux 200 mètres à la manière d’un Arnaud De Lie au sommet de son art.

Douze podiums déjà

"C’est déjà mon septième succès de la saison, dit-il. Je suis, évidemment, ravi de cette victoire, mais dans mes souvenirs, le premier titre gardera toujours une place particulière." Ayant opté pour le championnat grand-ducal, Yanis Molter, en tant que membre d’un club francophone, peut également participer à la conquête des maillots FCWB. Il en avait d’ailleurs fait l’un de ses objectifs du printemps et se classait 3e tant sur le chrono (2 km) que sur la course en ligne. À moins de deux secondes sur le contre-la-montre, avant de terminer 3e d’un sprint à douze, derrière deux Hennuyers sur la seconde épreuve. "Je suis toutefois rentré à la maison avec deux maillots distinctifs supplémentaires, ceux de champion provincial", précise le coureur.

Avec l’arrivée des vacances, celui qui affiche… 12 podiums en 16 courses, brillant à la fois sur la piste comme en cyclo-cross, entend préparer au mieux son passage dans la catégorie des cadets (débutants). "La concurrence va devenir de plus en plus rude. Surtout dans les courses organisées en Belgique ", dit-il. Mais cela ne lui cause aucun souci. Bien au contraire. D’ailleurs, Yanis se prépare à se tester face à la concurrence internationale sur une épreuve par étapes aux Pays-Bas.