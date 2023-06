Le printemps idéal de Legendre

Enzo, on imagine que ces performances vous surprennent un peu ?

Oui, quand même. Comme je l’avais dit, je voulais passer sous les 2 minutes au 800, je ne pensais pas abaisser autant mon meilleur chrono. Et sur 400, j’avais couru en 52.92 il y a deux ans, je savais que je pouvais faire mieux, mais de là à descendre sous les 49 secondes…

Ultime chance pour les EYOF samedi

Malgré cela, il y a encore quatre centièmes de trop sur 800 m pour décrocher un billet pour les EYOF, les Jeux européens de la Jeunesse (à Maribor, du 23 au 29 juillet), et 14 centièmes sur 400. Frustrant ?

Oui, même si je suis évidemment très satisfait de mes prestations et de mes chronos en ce moment, je ne peux pas m’empêcher d’être déçu parce qu’il me manque quelques centièmes à chaque fois.

Et ce sera votre dernière chance ce week-end…

Oui, je m’aligne sur 800 m à Lierre ce samedi, dans le cadre de la Flanders Cup.

Plutôt un 800 qu’un 400 alors ?

Oui, parce que la qualif’sur 800 était l’objectif de base. J’espère y arriver. Rien que le fait de porter le maillot de la Belgique dans une compétition internationale, ce serait une grande joie pour moi. Maintenant, si je n’atteins pas cet objectif, je n’en ferai pas une maladie, je continuerai à bien m’entraîner pour progresser et les saisons suivantes, j’aurai l’Euro U20 dans le collimateur.

Qu’est-ce qui explique, selon vous, cette rapide progression ?

Je ne sais pas trop, je me suis toujours entraîné de la même manière, avec assiduité. J’ai été blessé la saison passée, j’ai perdu une année de compétition, mais j’ai continué à m’entraîner dans l’ombre et ça paie peut-être maintenant. Mais c’est peut-être naturel aussi, une génétique qui convient bien à ce type d’effort.

Notamment sur le tour de piste qui ne vous tentait pas plus que ça pourtant…

C’est vrai, mais à l’entraînement, on s’est rendu compte que j’avais de la vitesse et j’ai pris de la masse musculaire aussi, sans pourtant y travailler spécifiquement.

Comme Watrin ?

Et vous ne pensez pas être davantage taillé pour cette épreuve-là ?

Peut-être. Il faudra voir avec le temps si je dois faire un choix. Mais tant que je peux faire les deux, je ne m’en prive pas.

Un chrono de 48.74 sur 400 m à 16 ans et demi, cela ouvre de sacrées perspectives pour le futur, non ? Comme les Tornados, l’équipe belge du relais 4 x 400 m, par exemple…

J’en suis encore loin, même si forcément, ce sont des choses auxquelles on pense. Surtout avec Julien Watrin en exemple dans notre club. À ce sujet, on dit d’ailleurs que j’ai une bonne technique sur les haies et que, comme lui, je pourrais m’orienter vers le 400 haies. Mais je dois avouer que ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. Et, je le répète, j’aime beaucoup le 800.

Jusqu’à l’an passé, vous aviez beaucoup de peine à vous décontracter avant les courses, allant jusqu’à vomir régulièrement. On imagine que vos récents résultats, après ceux que vous avez aussi forgés en cross, vous ont donné beaucoup plus de confiance ?

Effectivement. Je ne vomis plus. Cela ne m’est arrivé qu’une fois cette année, mais il s’agissait de nausées causées par la chaleur. Je sais ce que je vaux désormais, je sais que je suis le plus fort sur certaines courses et cela donne confiance. Maintenant, cela n’enlève pas la pression pour autant. Celle qui me pousse à continuer à performer. Je ne peux pas me contenter de ces acquis. Imaginez en effet que ça coince l’an prochain, que je ne fasse que de la m…, mentalement, ce serait très dur à encaisser.