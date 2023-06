Un pneu explosé, une place de bon dernier, mais François Reding a apprécié

Après avoir entre-temps bouclé quatre autres full, Zurich et Kona 2019), l’Embrunman (2021) et le Chtriman (2022). il avait l’intention de faire oublier sa déconvenue de voici quatre ans, quand il avait explosé.

Mais d’explosion, il en a encore été question. Cette fois, c’est cette fois son pneu arrière qui a explosé, à deux reprises, après 43 km alors qu’il avait pourtant bien limité la casse en natation (98e en 59.58) et avait entamé sa traditionnelle remontada.

Plutôt que de se dégonfler, après s’être vu livrer un pneu par sa compagne, il est reparti, après un arrêt de 2 h 48, avec le statut de lanterne rouge et à 20 minutes de l’avant-dernier de sa catégorie (35-39 ans) ! "La voiture, ou plutôt le scooter balais, m’a dépassé et dit que je n’arriverais pas a première barrière horaire, note François Reding. C’est chouette d’avoir été dernier, cela m’a mis la pression."

Après avoir avalé les 127 dernières bornes, avec 2 000 m de D + et 35 degrés, en 3 h 53, soit à du 32,7 km/h, place à la course à pied. "J’en ai profité pour tenter des choses comme descendre sous les 3 heures à pied. C’était bien parti, j’ai tenu 23km, mais j’ai ensuite eu des raideurs, ce qui est logique après avoir tant donné à vélo. Je comptais sur les ravitaillements, mais ils n’étaient pas conformes au briefing."

François Reding en a finalement fini avec sa folle (més)aventure en 12 h 47.

Son classement ? 674e, après avoir dévoré 731 athlètes. "C’était un bon entraînement pour la suite, même si je me rate souvent sur full, cela m’aide à progresser sur half. Et cela aurait pu être pire comme une blessure sur chute. Un autre Ironman comme en 2019 ? Non, mon calendrier est déjà full, je fais le challenge des Gorges de l’Ardèche la semaine prochaine (NDLR: 3 triathlons en 3 jours), puis le half d’Eupen LD, l’Xterra longue distance à La Gileppe, et les DO et half à Gérardmer." Et cette année, l’homme ne chasse pas de slot pour les Mondiaux à… Nice.