Qui va rester à Virton ? On fait le point

Forcément, les repreneurs vont débarquer avec un nouveau staff et une kyrielle de joueurs. Lesquels resteront dès lors parmi ceux qui sont encore sous contrat actuellement ? Difficile à dire, mais il semble que la future direction envisage de conserver les jeunes Guillaume et Vitris ainsi que Thibaut Lesquoy, lequel, en sa qualité de régional de l’étape, pourrait être un relais efficace pour l’intégration des nouveaux venus.

Autre joueur du coin, le portier aubangeois Timothy Martin, revenu de Seraing, s’inquiète un peu. Parce que les changements et les futures arrivées ne lui garantissent peut-être plus la place de n° 1 qui lui était promise. Et il a aussi des offres par ailleurs.