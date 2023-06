N’golo Kanté à Virton, c’est désormais officiel

La passation de pouvoir sera effective ce 1er juillet.

Dans un long communiqué, Virton a donc confirmé le passage de flambeau entre Flavio Becca et N’Golo Kanté. Le joueur français, transféré à Al-Ifhad en Arabie Saoudite voici quelques jours est donc le nouveau propriétaire de l’Excelsior.

Champion du monde en 2018, le milieu de terrain, qui a gagné la Premier League avec Leicester et la Champions League avec Chelsea, endosse donc une nouvelle casquette.

"Les deux parties officialisent les rumeurs qui allaient bon train dans la presse sportive depuis quelques jours. Le club de football Royal Excelsior de Virton passe officiellement des mains de Flavio Becca à celles de N’Golo Kanté. La passation de pouvoir sera effective ce 1er juillet", écrit le club virtonais qui a ensuite retracé un bref historique du passage de Flavio Becca en Gaume.

"En 2018, Flavio Becca avait sauvé l’Excelsior de Virton en reprenant le club qui était alors quelque peu en perte de vitesse. Avec son équipe dirigeante, il a permis de maintenir le club sportivement et financièrement à flot pour le mener en division 1B, une première pour le club. La deuxième saison aurait dû être celle de la consécration, le club échoua de peu, terminant deuxième sur l’ensemble de la saison, rappelle le club. Ces deux années furent les plus prospères du club, présentant un niveau de football et un professionnalisme jusque-là jamais atteint à Virton. Malheureusement, cet élan allait être cassé par la perte de la licence infligée injustement par l’Union Belge. Le club poursuit encore aujourd’hui des procédures judiciaires afin de faire reconnaître cette injustice. Malgré cette sombre période, Flavio Becca a toujours eu comme objectif la pérennité du club et a, ensemble avec son équipe dirigeante, tout mis en œuvre pour récupérer cette licence et maintenir le club à un niveau professionnel."

Une conférence de presse la semaine prochaine

Depuis quelques mois déjà, on savait que Flavio Becca s’était mis à la recherche de partenaires, voir d’un repreneur afin d’insuffler un nouvel élan au club. "Aujourd’hui, Flavio est évidemment extrêmement heureux de pouvoir remettre les clefs du club à N’Golo Kanté, un joueur de grande classe, non seulement par ses qualités footballistiques mais également et surtout pour ses qualités humaines unanimement reconnues, enchaîne le club. Flavio Becca lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette."

Dans les faits, un nouveau conseil d’administration sera mis en place dans les prochains jours. Le club virtonais devrait organiser une conférence de presse dans le courant de la semaine prochaine. Reste à savoir si N’Golo Kanté sera présence.

"Poussé par sa passion du football, la volonté de N’Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à termes avec la tradition de formation du RE Virton. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg, termine le club. À l’image de N’Golo Kanté, le travail, la générosité et l’humilité porteront les ambitions du RE Virton pour les prochaines années. Avec l’envie de porter haut les couleurs de la Gaume, de la province et de la Wallonie, N’Golo Kanté invite toutes les forces vives du territoire à rejoindre un projet qui se veut rassembleur et dignes des supporters de l’Excelsior."