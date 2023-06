Les travaux d'Hercule débutent pour Ethan Claes

Le citoyen de Signeulx vit et respire BMX, entraînant dans son sillage son cadet, Marvin, et un précieux staff composé de Germain et de Christelle, les parents.

Un nouveau tournant a marqué le début de saison du "gamin" qui s’était hissé dans le top 5 européen en 2022. Ethan a rejoint le Chaos BMX team Belgium, de Zolder, l’une des références sur le plan national, notamment par ses infrastructures.

"Bien sûr, ce n’est pas la porte à côté. Chaque entraînement hebdomadaire représente quelque 400 km au compteur", lâche la maman qui assure tous les déplacements

"L’important, c’est que les enfants y trouvent leur bonheur, enchaîne-t-elle. Et surtout qu’ils progressent dans leur apprentissage. Dans ce club, ils ont la chance de participer à bon nombre de compétitions internationales et donc de se frotter aux meilleurs. Après une année passée auprès d’Arnaud Dubois, qui a réorienté sa carrière professionnelle, c’est un nouveau palier franchi."

Pour l’heure, Ethan occupe la septième place au ranking européen et la quatrième sur le plan national, à la fois chez les boys 14 ans, mais aussi chez les cruisers 16 ans et moins.

Ses dernières sorties laissent apparaître une progression constante, de quoi placer la barre assez haut lors des divers championnats. À commencer par celui de Dessel, dimanche face à une opposition musclée.