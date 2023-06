Médaillé de bronze aux championnats de Belgique ultra (84 km) le 13 mai avant une autre troisième place à l’Ohm (78 km) le 4 juin, le Lochnot vient d’enchaîner un troisième ultra en six semaines. Un ultra qu’il a signé d’une victoire. Et c’est l’Ardenne Méga Trail (82 km, 4 160 m de dénivelé et 350 participants) qu’il a ajouté à son palmarès.

À Les Hautes Rivières, non loin de Vresse-sur-Semois, Renaud Anselme a terminé avec 13 minutes d’avance sur le deuxième, Bastien Cordier, un athlète qui l’avait devancé d’une minute à La Bouillonnante. En France, Renaud Anselme a longtemps été à la bagarre avec Bastien Cordier avant de s’envoler après 38 kilomètres. "Cette course est le must du trail ardennais, clame Renaud Anselme. À l’Ohm, j’avais filmé des parties de toute ma course. Cette fois-ci, j’ai rangé ma perche et ma caméra en me disant qu’il y avait peut-être mieux à aller chercher que de simples souvenirs vidéos. C’est la plus belle victoire de ma carrière. D’autant que l’organisateur avait invité tous les coureurs ayant fini dans le Top 3 lors des 12 premières éditions. Ils étaient 17 pour cette course des légendes. Bref, je n’espérais pas plus qu’un Top 10."

"Un gel chaque demi-heure"

Pour l’occasion, Renaud Anselme avait modifié quelques petites choses. "J’ai adopté une nouvelle stratégie alimentaire à l’AMT. J’avalais un gel toutes les 30 minutes, pour suralimenter le moteur et cesser de le laisser me commander quand le réservoir se vide. Cela a très bien fonctionné. Le sucre est surpuissant consommé en grande quantité."

Après avoir levé les bras, les larmes aux yeux, au terme de sa longue chevauchée fantastique, Renaud Anselme n’a pas poussé le vice jusqu’à rentrer à pied à Rossignol. "Mais j’ai dû laisser ma voiture là-bas, tellement mes jambes étaient détruites. Je suis rentré avec quelqu’un", sourit-il.

La nouvelle légende de l’AMT n’aura cependant que peu de temps pour retrouver ses jambes. Un nouveau challenge, le plus gros de son jeune parcours de traileur, après son forfait en février sur les 128 km de la Transgrancanaria suite à ses ennuis de santé, se dresse déjà devant lui.

Le 7 juillet à 22 h, il s’élancera sur les 105 km et 6 300 m de D + du Grand Trail Courmayeur dans le Val d’Aoste.