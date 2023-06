Flavio Becca: cinq ans à Virton pour un bilan mi-figue mi-raisin

C’est pour le moins réducteur. Faut-il rappeler en effet que ce refus de licence découla avant tout de la négligence coupable de la direction de l’époque, emmenée par Alex Hayes (lequel, soit dit en passant, serait toujours dans le giron de Flavio Becca actuellement, via une société de management) ?

Arrivé en 2018, pour présider aux destinées d’un club qui se trouvait alors au bord du gouffre, Flavio Becca l’a parfaitement relancé, c’est indéniable. Malgré une gestion au quotidien pour le moins chaotique, sa puissance financière a permis au club gaumais de vivre deux saisons particulièrement enivrantes (titre en D1 amateurs en 2019, puis course en tête en D1 B ensuite). Et, comme le mentionne aussi le communiqué, l’entrepreneur grand-ducal "lègue un club en bonne santé financière, délesté de toute dette".

Instabilité chronique

Mais cela ne peut occulter tous les aspects négatifs de son passage en Gaume: la disparition d’une académie qui avait largement fait ses preuves, deux saisons bouclées à la dernière place (et entamées sur des bases insuffisamment solides), des démarches judiciaires répétées qui ont terni, au sein du Royaume, l’image d’un club jusque-là apprécié, d’incessants remous en coulisses qui ont conduit à de nombreux changements de direction, de staff (neuf T1 en cinq saisons dont une blanche) ou de joueurs et, au bout du compte, à une forme d’instabilité chronique que les "conseils" de son entourage immédiat ont pour le moins favorisée.

Tout au long de ces cinq années ou presque, il aura manqué à l’Excelsior une ligne de conduite claire, là où une gestion plus avisée d’un budget conséquent aurait pu (dû ?) lui permettre de se rapprocher voire d’atteindre l’élite. On en est bien loin désormais. Et il faut à nouveau tout reconstruire. Pour y parvenir, les hommes de N’Golo Kanté vont devoir afficher la même force de travail que celle qui a permis au milieu récupérateur des Bleus de se forger la réputation qui est la sienne sur la scène du football international.