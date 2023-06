Du stress, mais une VMA de 17,5 pour Louis Burton

"J’avais l’impression d’être dans un club professionnel, sourit celui qui débarque de Sart. Moi, c’est la première fois que j’avais droit à une journée pareille, je n’avais jamais connu cela avant. Nous avons même eu une entrevue avec un kiné, nous sommes pesés sur la balance et nous avons même pris notre pourcentage de masse graisseuse. Les résultats ? Ils sont bons, ils sont même meilleurs que ce que je pensais (rires). C’était vraiment une chouette journée et j’ai apprécié. Nous avons même mis la ceinture pour comptabiliser les pulsations, c’est la première fois que je mettais un truc pareil."

Et pourtant, en sortant du lit samedi matin, Louis Burton avait une petite boule au ventre. "Je suis déjà quelqu’un qui est assez stressé à la base. Mais là, c’était encore pire que d’habitude, commente le jeune homme . Je suis arrivé là-bas et je n’avais aucun point de repère. En plus, mon frère, Arnaud, n’était pas de la partie puisqu’il était en vacances. Donc, je suis vraiment arrivé tout seul. C’était un peu stressant, mais dès le départ, je me suis retrouvé avec Noah Putz et cela s’est tout de suite très bien passé. Nous avons passé pas mal de temps ensemble, mais franchement, tout le monde était super sympa. Je me suis aussi retrouvé avec Louis Lambert durant un exercice. Nous nous poussions tous les deux afin d’aller le plus loin possible. Si je ne connaissais personne ? Non. Juste un peu Denis Crèvecœur grâce à Amory Prince, mais c’est tout."

"Pas envie d’être ridicule"

Et pour une première, Louis Burton a plutôt donné une belle impression. Parmi les meilleurs au niveau des tests physiques, l’ancien Sartois a terminé le test VMA dans les premiers. "Ma VMA ? 17,5, répond Louis Burton . Mais d’autres sont quand même parvenus à aller un palier plus loin. Est-ce que j’aurais pu faire mieux ? Après coup, tu te dis toujours que tu aurais pu t’accrocher encore un peu. Mais bon, je commençais quand même à être cuit et je savais que nous devions encore nous farcir d’autres exercices par la suite."

Notons que Louis Burton n’avait pas glandé dans son fauteuil depuis le dernier match de Sart. Le médian offensif était préparé comme jamais.

"Je voulais faire en sorte de ne pas être ridicule, lance Louis Burton. C’est quand même un niveau supérieur à ce que j’ai connu. Déjà l’an dernier, j’avais commencé à prendre l’habitude de m’entraîner un peu plus de mon côté. Ici, en rejoignant Mormont, je me donne encore un peu plus. Et ce n’est pas parce que mes tests physiques n’étaient pas mauvais que je vais commencer à en faire moins. Je dois encore travailler et essayer de prouver mes qualités sur le terrain. Le boulot, il m’en reste encore. C’est loin d’être dans la poche."