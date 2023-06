Tucci: "Aucun intérêt de retenir quelqu’un qui veut partir"

Ce ne sera donc pas le cas. "Est-ce que je lui en veux ? Non. Je suis un peu déçu sur la forme, mais pas sur le fond, assure l’ancien mentor de Poupehan. Les joueurs n’appartiennent pas aux clubs. Je pars du principe qu’il ne sert à rien de vouloir retenir un joueur qui souhaite partir et qui a déjà la tête ailleurs. Puis il serait malvenu de ma part de donner des leçons de morale en sachant que des garçons comme les frères Dufrasne et Jérémy Dillembourg nous ont rejoints alors qu’ils avaient, au départ, donné leur parole à Vaux-Noville."

La piste Théo Scheid (Gouvy)

Toujours est-il que Damien Tucci et son staff sont mis devant le fait accompli: ils perdent un pion majeur à quelques jours de la reprise des entraînements. "Je ne peux que remercier Jeffrey pour tout ce qu’il a apporté à l’équipe, insiste Damien Tucci. Si nous sommes en D3 aujourd’hui, c’est aussi grâce à lui. Il n’a pas reçu le Gant d’or pour rien. Il faut maintenant lui trouver un remplaçant et ce ne sera pas simple à cette période de l’année. Un gardien, c’est encore plus difficile à trouver qu’un autre joueur. Mais je reste serein. Nous avons déjà transféré Nicolas De Oliveira, qui s’entraîne avec nous depuis le mois de décembre, et nous avons une belle promesse en la personne de Louis Libois, qui s’entraîne la semaine à l’académie du FC Metz. Nous avons déjà quelques contacts en Belgique (NDLR, avec le jeune Gouvion Théo Scheid notamment) et, si besoin, il me reste pas mal de pistes du côté français." Les Longolards reprendront les entraînements le mardi 4 juillet.