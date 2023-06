Sur 92 km avec 6 330 m de D+, Florentin Gooris a terminé 26e sur 837 finishers, en 13 h 27. "J’ai eu des soucis de crampes aux mollets pendant les trois quarts de la course, surtout en descente, je n’avais jamais eu cela, regrette le traileur de Rettigny. Sans quoi je pouvais finir dans le top 20. Depuis janvier, mon rythme de vie ne me permet plus de me préparer comme jadis. Et la génération actuelle est affolante, avec des volumes dingues d’entraînement. Je suis 2e en plus de 40 ans. Les plus jeunes ont 22 ans."

Thomas Day 3e Belge sur 97

Hugo Ralet et Denis Trillet ont fini 7e sur 579 paires d’un Duo Étoilé (21 km/1 450 m de D+, 2 h 24) qu’ils attendaient depuis belle lurette. "On espérait mieux, déclare Denis Trillet. Les pronostics sur base de l’UTMB Index nous mettaient sur le podium. En regardant les temps de 2022, on se disait aussi que c’était jouable. Mais c’est le jeu. Et on n’a pas trop l’habitude d’un tracé aussi technique et des longues descentes. Par contre, l’ambiance était folle à l’arrivée dans Chamonix. On avait l’impression d’être champions du monde. J’envisage d’ailleurs de m’inscrire en 2024 au tirage au sort de l’OCC (NDLR: les 55 km de l’UTMB)."

Épinglons encore la brillante 155e place/2 254 de Thomas Day, le footballeur de Meix-devant-Virton, sur 23 km et 1 650 m (3 h 05), par ailleurs 3e Belge sur 97.